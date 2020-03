Lacalle Pou confirmó rebaja de sueldos y jubilaciones altas para funcionarios y cargos políticos: “Creo que no va a haber movilizaciones”, opinó

En un tono diferente al de las conferencias de días anteriores, el presidente Luis Lacalle Pou comenzó este jueves su comparecencia ante los micrófonos llamando a los medios de comunicación a “bajar un poco la ansiedad”, después de que circulara el rumor de que una persona había fallecido por Covid-19. “Entiendo la voluntad de información, de tener una primicia, una noticia, pero también debemos generar certidumbre en estos tiempos”, instó, para luego hacer hincapié en que el suyo ha sido “un gobierno muy transparente, que ha informado todo, y que siempre está dispuesto” a dar información.

Acerca de la pandemia de coronavirus, Lacalle Pou dijo que este jueves se conoció el resultado de 245 test, de los cuales 21 fueron positivos, con lo cual se llega a 238 casos confirmados en Uruguay. Más adelante el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, agregó que 12 de esas personas están internadas, cuatro en CTI y dos en cuidados intermedios. Al ser consultado sobre cuántos de estos casos son entre el personal de la salud, dijo que hasta ahora el gobierno saber que entre 130 de los 238 casos, 13 son de la salud, y todavía no tiene información sobre el resto.

El presidente confirmó en la conferencia lo que ya había sido informado por varios medios de comunicación: que habrá rebajas para los funcionarios con sueldos más altos. Precisó que, por un lado, habrá un descuento de 20% en los sueldos de los cargos políticos, incluidos el presidente y los ministros, según aclaró. Por otro, habrá una rebaja para los sueldos y jubilaciones de funcionarios que superen los 80.000 pesos líquidos, pero todavía no está definido de cuánto será ese porcentaje y se maneja que sea de entre 5% y 20%. Estos descuentos se harán en los próximos dos meses y no afectarán a los funcionarios de la salud que son “los que están en el primer frente de batalla”. Eventualmente podrían extenderse en el tiempo “según siga la situación económica” de Uruguay.

Lacalle Pou no quiso decir cuánto dinero se reuniría con esta rebaja ni a cuántos de los 300.000 funcionarios afectaría, argumentando que esos datos “afinados” los presentará este viernes la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien también estaba presente en la conferencia. Sí agregó que este dinero irá a un “Fondo coronavirus”, con el que se sustentarán algunas de las medidas dirigidas a paliar la situación económica. También reiteró que “los más vulnerables van a ser los más atendidos” y que la salud y la alimentación son los aspectos fundamentales que “desvelan” al gobierno.

“Es momento de que todos hagamos un esfuerzo (...) para colaborar con el país en este momento de dificultades”, indicó Lacalle Pou. Consultado sobre la reacción que podría haber desde las gremiales, que ya manifestaron hoy su rechazo a una medida de este tipo -que no fue negociada con los trabajadores-, respondió: “No voy a entrar en una discusión con las gremiales, los sindicatos. No lo hice en estos días, no lo voy a hacer ahora”, para luego subrayar que “trabajadores son todos, y el desempleo está creciendo por el sector privado” y ahí reside la necesidad de una medida “quizás antipática, pero seguro solidaria”. También manifestó que confía en que los funcionarios van a “entender” una medida que “apela a la sensibilidad del uruguayo”. “Yo creo que no van a haber movilizaciones, capaz que me equivoco”, opinó.

El mandatario también dijo que para hacer esta rebaja será necesario aprobar una ley que sería presentada lunes o martes. Agregó que ya conversó sobre esta norma con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, el de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el secretario del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti.