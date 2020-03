Luis Lacalle Pou recibirá al Frente Amplio este martes

Mañana martes, a las 15.00, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibirá a una delegación del Frente Amplio (FA) para conversar sobre las medidas propuestas por la oposición contra el nuevo coronavirus. El viernes 27, el FA presentó un plan de contingencia para hacer frente al impacto económico, social y sanitario de la pandemia, y pidió una audiencia con las autoridades nacionales, que en principio había sido agendada para el viernes 3 de abril.

La senadora del FA Liliam Kechichian dijo a la diaria que se trabajará sobre el documento presentado la semana pasada y no se incluirán medidas adicionales, aunque de todas formas advirtió que la situación es “muy dinámica”, por lo que la fuerza política no descarta que se tomen otras acciones en el futuro.

En tanto, el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García dijo en el programa radial En perspectiva que es una “buena decisión adelantar la reunión”. Consultado sobre lo que le saldría al gobierno aplicar las medidas propuestas por el FA, García dijo que no hay un estimado porque depende, por ejemplo, de cuántas personas se anoten para cobrar el salario mínimo que la fuerza de izquierda propone para las personas que no tienen cobertura social y trabajan en la informalidad.