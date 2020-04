Amplían pedido de informes al Mides por contratación del Hotel Urban Express

Tras no obtener respuesta de parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el diputado frenteamplista Gerardo Núñez decidió reiterar el pedido de informes a esa cartera donde le consultaba a la cartera los detalles de la contratación del hotel Urban Express para el alojo de personas en situación de calle, en el marco de la emergencia sanitaria.

En aquella oportunidad, Núñez pidió entre otras cosas que se aclare si en la contratación del hotel Urban Express intervino el director de la División Programas de Personas en Situación de Calle. El director de esta división es Gabriel Cunha, quien fue jefe de campaña de la ex senadora Verónica Alonso en las elecciones de 2014, y tesorero de su sector político, Esperanza Nacional. El hotel pertenece a la familia de Marcel Gerwer, el marido de Alonso.

Pero en el nuevo pedido de informes, Núñez aprovecha la oportunidad para preguntar acerca de los vínculos de la “Fundación A Ganar” con la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle. En el pedido pregunta “cuantas personas empleadas por dicha Fundación trabajan para proyectos financiados por el Mides y bajo que modalidad desde el punto de vista contractual”; “si los recursos humanos de esa fundación cumplen con los perfiles técnicos requeridos en las licitaciones públicas, y si están aptos para trabajar en los programas de atención a personas en situación de calle. Por último, el legislador pide saber “cuál es el costo de cada trabajador de la Fundación para el Mides y quienes son las autoridades” de esta fundación.

El 31 de marzo, Sudestada publicó que la fundación, que es presidida por Malena Secco, la esposa del ex ministro de Economía y Finanzas Ignacio de Posadas, ha sido contratada desde hace años por varios organismos públicos, entre ellos la Intendencia de Maldonado. Según este medio, el Tribunal de Cuentas observó varios pagos a la organización durante 2018 de esta comuna, por servicios sociales, culturales, gestión turística, y centros de atención a la infancia en verano, entre otros.

Si bien el Mides no contestó aun el primer pedido de Núñez, el subsecretario de esa cartera, Armando Castsaingdebat, sí respondió el grueso de las preguntas del diputado en una sesión online con senadores y diputados que se llevó a cabo el viernes 27 de marzo. Allí, Castaingdebat sostuvo que la contratación al hotel Urban Express se hizo en el marco del numeral 9 del literal c del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, que establece que se podrá llevar adelante una contratación directa, cuando “medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio”.