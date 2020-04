Clic en Cuarentena fest uy: Desde hoy, músicos uruguayos se suman a la iniciativa internacional desde sus casas

“Me enchufé la tarjeta de sonido a la PC, el micro y la viola. He estado resolviendo temas de sonido y visuales, y me he agarrado algún que otro dolor de cabeza pero ahí vamos. Nunca hice un streaming, así que acá ando, ‘actualizando Windows’ en todos los sentidos”, dice Valentina Fraga, tallerista de audiovisual en una institución de educación especial, cantante, compositora, guitarrista y responsable del proyecto Mínima, una de las 20 propuestas musicales de este festival con fechas nacionales para consumir todas las tardes vía streaming, desde hoy a las 16.00 hasta el miércoles a las 21.00

Todo comenzó en España a mediados de marzo. A partir del confinamiento obligado por la covid-19, el paro de actividades –que incluyó la cancelación de conciertos– y la incertidumbre reinante, un grupo de artistas y responsables de sellos discográficos independientes (a los que también se sumaron algunos argentinos) pensaron que sería buena idea armar un festival con músicos dando conciertos desde sus casas “para hacer más llevadero el confinamiento”. “En realidad somos gente como tú, que no quiere parar aunque todo a nuestro alrededor se desmorone”, dicen en su página oficial de Tumblr.

Rápidamente más de 50 artistas se sumaron a la iniciativa, y de a poco el público –de todas partes del mundo– comenzó a acercarse a las plataformas (Instagram y Youtube) hasta alcanzar en 15 días cientos de miles de visitas, entre shows en vivo y videos de los músicos participantes que quedan subidos a los canales.

Luego de las primeras fechas del Cuarentena Fest España, artistas argentinos replicaron la iniciativa, y lo mismo sucederá en Chile y seguramente en otros países de América Latina.

En Uruguay, a Nicolás Ramos (arquitecto y diseñador gráfico) y Etzequiel Urman (gestor cultural) se les ocurrió preguntarles a los organizadores españoles cómo era la movida, y con su ayuda, en muy poco tiempo, armaron el Cuarentena Fest Uruguay, junto con el músico y compositor Federico Morosini.

Pro bono

Como en cada fecha de cada país organizador y anfitrión, ingresando a la página oficial del festival se podrá seguir todas las actuaciones y novedades del evento, y además los espectadores tendrán acceso a un link de donaciones que les permitirá pagarles a los artistas con bonos de entre 50 y 500 pesos. “Todo lo recaudado se reparte entre todos los artistas de manera equitativa, ese es el espíritu que tiene el Fest”, explica Nicolás.

la diaria conversó con algunos de los participantes, mientras, en medio de sus cuarentenas, se preparan para este suceso musical, virtual e internacional.

» Ino Guridi, también conocida por su proyecto Isla Panorama, hace un año se mudó a Santiago de Chile, donde comparte una “linda casa” con otros músicos “y dos gatos”. La tienda de artículos de decoración donde trabajaba cerró definitivamente hace unos días: “Ahora vivo de noche, me duermo como a las cuatro y me levanto tarde”, cuenta, entusiasmada. “La cuarentena me hizo poder dedicarme a full a la música y estoy componiendo mucho. Para este festival tengo pensado tocar algunas canciones nuevas. Hace como dos años estoy tratando de hacer un disco que me termine conformando y que suene como yo quiero. Muchas veces se me van como reemplazando las canciones viejas por las nuevas, y como voy a estar una hora tocando pienso cantar algunas de esas canciones que no van a quedar en el disco pero que me gustan, y además voy a improvisar, que también me encanta, sin apuro y en mi cuarto, donde tengo todos mis instrumentos”, dice.

» Cuando hace unos meses entrevistamos al rapero de ascendente carrera Santi Mostaffa estaba decidido a dedicarse sólo a la música, aunque cada tanto se ponía al servicio de una empresa que ofrece servicio de catering. Ahora, “con poco trabajo”, pasa su tiempo limpiando su casa, haciendo ejercicio y meditando. Su hablar reflexivo no ha perdido su humor y su clásico tono esperanzador: “Vamos a actuar con un batería electrónica” a cargo de Iván Barceló, más Felipe Fuentes, “un amigo que toca el bajo”, además de samples y pistas. “Vamos a ver qué inventamos. Está bueno, estoy copado. Es un lenguaje nuevo para mí, pero me da bastante ilusión pensar la pantalla como un instrumento más. Si bien la puesta en escena siempre la tenés presente, acá se acota a una pantalla. La conexión no es la misma que si estás cara a cara, pero estoy pensando en cómo explotar este nuevo formato. Tal vez con cierto acting”.

» Camila Bustillo es médica y también guitarrista de Niña Lobo, una de las bandas nuevas mejor recibidas por el público y la crítica durante 2019. En estas semanas piensa concretar con sus compañeras de banda la idea de un podcast: “Inicialmente somos nosotras cinco, hablando de la vida y con invitados”. Su rutina personal, dice, “no ha cambiado mucho. Estoy yendo a trabajar normalmente en un laboratorio clínico, recibimos muestras de sangre y en este caso también de diagnósticos de coronavirus, pero todavía el sentimiento general es de calma antes de la tormenta. Hay gente que está más perseguida que otra”.

» “Si esto es el fin del mundo, es la versión más Control Z [productora uruguaya de cine célebre por películas como Whisky y 25 Watts] que pude haber imaginado”, dice Flavio Lira, crítico de cine, profesor de inglés, cantante, músico y compositor que no hace mucho dio por finalizada la vida activa de su mítica banda Carmen Sandiego, y se suma al festival con su proyecto Amigovio. “Para los que odiamos los fletes, pelearnos por arreglos de plata con dueños de lugares o ponernos ansiosos por si viene gente o no, el en vivo encerrado es bastante más copado”, dice sobre esta nueva modalidad. Durante este tiempo de características inéditas no detuvo sus horas de trabajo, “los teachers de Plan Ceibal no descansan”, y tampoco cambió mucho sus hábitos: “En marzo me propuse ver sólo películas dirigidas por mujeres, y me gustaron mucho Cuatreros [2016], Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo [2008] y Prevenge [2016]. También volví a ver Strange Days [1995], y me pareció mucho mejor de lo que la recordaba. Entre trabajo, cine y toques por streaming llevo la cuarentena lo más bien. De lo único que me quejo es de que hay muchas moscas en mi barrio. Supongo que los políticos están re pendientes de la gripe esta, pero de saneamiento en Piedras Blancas ni hablemos. Creo que los años de freelancer y el solipsismo total me entrenaron. Lo lamento por aquellos que no tienen la ventaja de la falta de sociabilidad. Es el turno de los raros”.

» Julia Wels trabaja como mánager de proyectos musicales, tiene una productora enfocada en artistas emergentes (under.uy), y está haciendo una pasantía en el área de comunicación del Ministerio de Educación y Cultura. Con su proyecto solista Julia y los Efímeros (otra de las novedades de la grilla) canta un folk melancólico y original con algunas trazas de heavy metal, como la excelente “Bloqueo mental”, que podría recordar a Alice in Chains. Dada la pausa obligada, tuvo que rearmar todo su plan para la concreción de su primer disco, que ahora tardará unos meses más en ver la luz. Mientras tanto descubrió “mucha música, como Ninguna Higuera, y también me di el tiempo para conocer mejor proyectos de gente que de repente conocía pero por una canción nomás: Inés Errandonea, Johanna Duarte, Santi Wirth, Los Dobers, y Ceci de los Santos”.

» “Estoy en la casa de mi novio. Vivo con un amigo que volvió de España justo en los días de mayor caos y tiene que hacer cuarentena obligatoria, así que decidí venirme para acá y permitirle otra comodidad. Para el Fest tengo pensado hacer una encuesta en mi Instagram preguntándole a la gente que me escucha qué canciones quieren que toque, y con eso voy a armar mi lista. Me encanta hacer eso”, cuenta la cantante, guitarrista y compositora Papina de Palma, plenamente dedicada a la música. “Me dan ganas de pensar estrategias y formas alternativas de tocar, y a la vez me parece desolador porque sé que es un poco ingenua mi esperanza de que esto termine muy rápido y que nos podamos encontrar pronto. Cada vez más parece que va a faltar un poco más antes de que eso suceda”, cuenta con notoria preocupación. Sobre el festival, destaca su forma de vínculo con el público: “Hay muchas iniciativas de streaming que son totalmente gratuitas, lo que me parece que está buenísimo, porque a muchas personas les hace muy bien escuchar música e intercambiar con los artistas que les gustan en esta situación tan rara, pero a la vez me parece importante sostener que esto que hacemos nosotres es un trabajo y no meramente entretenimiento. Muchos vivimos de tocar, componer, grabar discos, entonces está bueno generar este tipo de encuentros en los que aquel que tiene la posibilidad puede pagar una especie de entrada”.

» “Hago pila de cosas”, arranca Fermín Solana (escritor, emprendedor en múltiples rubros y cantante de los legendarios Hablan por la Espalda) su respuesta a la pregunta sobre cómo organiza y vive sus días de cuarentena. Dice poco al principio y luego se suelta, y menciona que tiene que hablar con su hermano Martín (guitarrista de la banda) para concretar la mejor forma de presentarse en el festival. Luego comparte su lista: “Cosas que no hacía, que no estaba haciendo, porque el afán, la rosca, la empresa. Había perdido el contacto conmigo mismo. Las relaciones, los compromisos, el Día de la Marmota para mí es otro, no este que estamos viviendo. Subo a la azotea del edificio, nunca había aprovechado ese espacio. Es mi instancia para respirar un cacho y tomar algo de sol. Me siento como un anciano en el murito, mirando hacia la calle Libertad y viendo el –escaso– movimiento. Ya en esa salida meto escalera, la que da a la azotea, que es bien empinada, subo y bajo para intentar no perder musculatura de piernas –que se extraña el fútbol–. Leo a Henry Miller, astrología para principiantes, Astérix, periodismo relacionado con la covid-19. Escucho de todo, en su mayoría dub. Agua, café soluble, fruta, snacks y masturbación”.