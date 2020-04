Los servicios de emergencia de Estados Unidos registraron un importante aumento de casos de personas que ingirieron desinfectante, luego de que el presidente de ese país, Donald Trump, sugiriera en una conferencia de prensa que esta sustancia podría ser efectiva en el combate al coronavirus. Al ser cuestionado por estas afirmaciones, el mandatario dijo no ser responsable por estos casos, aunque reconoció que quizás sobreestimó las propiedades del desinfectante. “La verdad es que yo mismo ya no creo tanto en el desinfectante. De hecho, estoy considerando seriamente la posibilidad de abandonar mi costumbre de aplicarme todas las mañanas desinfectante en el pelo y en las ojeras. Creo que este tratamiento hizo un muy buen trabajo y me veo mucho mejor desde que lo hago, pero mis médicos están preocupados”. Trump opinó que esta sustancia “quizás no sea la cura para todo, como habíamos creído hasta ahora”, al tiempo que le recomendó a los ciudadanos “prudencia” a la hora de usarla.

Expertos en neurología calificaron las últimas declaraciones de Trump de “muy alentadoras”, ya que “confirman nuestra teoría de que su cerebro estaba siendo afectado por algún tipo de sustancia”, por lo cual ahora “se abre la oportunidad de que se someta a un proceso de desintoxicación en los próximos meses y pueda cambiar el rumbo de sus políticas respecto de la pandemia. Solamente esperemos que no le dé por aplicarse alcohol o alguna sustancia alucinógena en lugar del desinfectante”.