El ex presidente Lula volvió a decir que Bolsonaro es el gran problema de Brasil en su lucha contra el coronavirus

Durante una entrevista colectiva mediante videoconferencia con una decena de medios progresistas, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva volvió a mencionar la posibilidad de un juicio político al actual mandatario, Jair Bolsonaro, por su conducción de la crisis causada por la pandemia del coronavirus.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) considera natural la “radicalización” del discurso a favor de la salida del Ejecutivo del ex capitán ultraderechista e informó que le pidió al área jurídica del PT un estudio para hacer con detalle una lista sobre los crímenes de responsabilidad ya cometidos por Bolsonaro. “Estoy convencido de que él debe cambiar su postura; de lo contrario, no puede seguir gobernando. Brasil no puede quedar a merced de una persona que se comporta como un loco, alguien que no tiene discernimiento y que piensa que es más inteligente que los demás”.

Para especificar la tarea que lleva a cabo el PT, Lula explicó que se necesita saber con exactitud cuál es “el crimen de responsabilidad que cometió [Bolsonaro], porque no todo lo que yo crea que es un crimen lo es. Pero creo que la sociedad ya se está cansando”, agregó el ex presidente. “No quiero que seamos irresponsables como ellos fueron con [la ex presidenta] Dilma [Rousseff], pero si él cometió un crimen, eso tiene que ser discutido por el Congreso”, sentenció.