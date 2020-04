El presidente argentino afirmó que mantendrá las medidas de cuarentena, a pesar de las presiones

En una entrevista televisiva con el canal C5N, el presidente argentino, Alberto Fernández, confirmó que por el momento las medidas de cuarentena impuestas para combatir la expansión del coronavirus continuarán, a pesar de las presiones que está recibiendo, sobre todo de sectores empresariales, para flexibilizarlas. “A mí no me confunde nadie. Sé cuál es la prioridad y que la inmensa mayoría de los argentinos piensa como yo. Vamos a salvar la vida de los argentinos y a preservar la vida de los argentinos”, afirmó el líder peronista, y agregó: “No me corran con la economía. Yo voy a estar tranquilo sabiendo que pude salvar las vidas que pude salvar. Voy a trabajar en ese sentido, no me van a hacer cambiar de opinión”.

El mandatario destacó que “no hay que ver muy lejos” para observar las consecuencias de la pandemia de coronavirus, y citó varios casos: “Miren Ecuador, Brasil, Nueva York, que es el epicentro de la modernidad y la gente está muriendo”. Se refirió también a los primeros resultados positivos de la curva de contagios en Argentina, aunque pidió mesura, según consignó Página 12. “Parece que nos sentimos mejor, pero no estamos curados. Estamos muy lejos de la meta”, afirmó, a la vez que especificó los pasos a seguir después del 13 de abril, la fecha señalada como el último día de las medidas de distanciamiento social obligatorio.

“Estamos viendo si algunas cositas podemos focalizar como para que empiecen a hacerse, fundamentalmente en el interior del país”, explicó Fernández, quien marcó la diferencia con la situación que se vivirá en la capital y el gran Buenos Aires, donde se concentra más de 70% de los casos confirmados de personas infectadas con la nueva cepa viral. En total, en Argentina se llevan diagnosticados 1.715 casos de la enfermedad, y 63 personas murieron a causa de covid-19.

Por otra parte, y en consonancia con las palabras del presidente, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que la decisión del retorno de las clases está atada a la opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Agregó que en el corto plazo las actividades educativas presenciales no se retomarán y sólo se efectivizará “cuando la OMS asegure que no hay ningún riesgo para las familias”. Trotta adelantó que este jueves mantendrá una reunión con los expertos que integran el Comité de Crisis, en la que se analizarán las medidas para el ciclo lectivo 2020, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Al ser consultado sobre cómo se prevé la reanudación de las clases, respondió que se evalúa atrasar el inicio de la jornada “entre 40 y 45 minutos”, para evitar que colapse el acceso a las instituciones, así como las aglomeraciones en el transporte.