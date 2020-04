FA: presentar ahora la LUC ante el Parlamento es un “profundo error” que “atenta contra el esfuerzo necesario para enfrentar la crisis sanitaria”

El Secretariado del Frente Amplio (FA) emitió un comunicado después de que el presidente, Luis Lacalle Pou, informara por medio de Twitter que enviará a todos los legisladores el texto de la ley de urgente consideración y agregara: “en unos días lo presentaremos formalmente”, sin aclarar si se refería a una conferencia de prensa o a su presentación en el Parlamento.

“Presentar en las actuales circunstancias un proyecto que contiene un paquete tan amplio y profundo de transformaciones, con un plazo tan acotado para su consideración, impide el amplio debate democrático necesario siempre, y más hoy ante las particulares circunstancias que atravesamos”, indica el FA, después de señalar que en este momento “lo urgente es la vida” y “enfrentar la situación sanitaria de nuestra población”.

El principal partido de la oposición señala que la emergencia social y económica que se generaron en el país a raíz de la pandemia “no están aún controladas y resueltas” y a la vez su “duración e implicancias no es posible establecer[las] hoy con precisión”. Ante esta situación, subraya, “todas las fuerzas sociales y políticas” han buscado contribuir para “atender la emergencia” y han mostrado “vocación de unidad nacional”. Para avanzar en ese camino, reitera, es necesario “convocar a un gran diálogo social”.

Leé más sobre esto: ¿Cuáles son las modificaciones en la nueva redacción de la ley de urgente consideración?

En este marco de “enorme incertidumbre” a nivel nacional e internacional, el FA “va a asegurar el funcionamiento del Parlamento” y tiene “la mejor disposición” para tratar “la legislación necesaria para enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias”. En contraposición, considera que la presentación formal del proyecto de ley de urgente consideración es “un profundo error” que “atenta contra el esfuerzo necesario para enfrentar la crisis sanitaria, retacea el derecho de la sociedad y los parlamentarios a debatir ampliamente sus contenidos, y conspira contra la posibilidad de encontrar las mejores soluciones a los problemas que deberá enfrentar el país tras los impactos de la pandemia en todo el mundo”.

“Hoy, lo urgente es la vida”, repite al comunicado al cierre.

Leé más sobre esto: Ante críticas del FA, Argimón subrayó que dar a conocer el texto final de la LUC no implica su ingreso parlamentario

La reacción de los integrantes del FA

Antes del pronunciamiento del Secretariado del FA, varios diputados, senadores y dirigentes del partido se pronunciaron en las redes sociales o en declaraciones a los medios.

El ex vicepresidente y ex ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori dijo a Canal 12 que la decisión de reactivar esta iniciativa “pone en el centro del debate algo que en este momento no debería estar”, y consideró que con esta medida el gobierno “de alguna manera está conspirando contra la unidad de Uruguay, que tiene que ser un capital fundamental”, tanto por lo que se está viviendo ahora como “por el futuro, el día después, como se dice ahora”.

También habló Daniel Martínez, uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo por el FA, quien en una serie de tuits señaló que este es un momento para “cuidar y apoyar a la gente” y no de tratar una ley de urgente consideración.

Pongamos la energía en lo vital que es ganarle al coronavirus y ayudar a la gente, a los más vulnerables. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) April 9, 2020

Por su parte, la senadora y candidata a la Intendencia de Montevideo Carolina Cosse publicó en la misma red social: “Lo urgente es transitar esta crisis en democracia, colaborando y preparándonos para el día después”. “Es una pésima señal”, remató.

Lo urgente es transitar esta crisis en democracia, colaborando y preparándonos para el día después. Que ya es, todos los días. Más de 100.000 personas al seguro de paro. No es momento. Y esto es una pésima señal. https://t.co/ktQM7yuzb3 — Carolina Cosse (@CosseCarolina) April 9, 2020

En la misma línea opinó el diputado frenteamplista Gerardo Núñez, quien aseguró a la diaria que es “una pésima señal del gobierno hacia la oposición y hacia las organizaciones sociales”, ya que se pretende ingresar una ley polémica en medio de un llamado al aislamiento físico para que no se expanda el contagio por covid-19, lo que impediría las movilizaciones sociales.

Otro diputados del FA que se manifestó en las redes fue José Carlos Mahía, que escribió en su cuenta en Twitter que “el anuncio de la presentación de la LUC es un disparate: afecta el debate democrático, limita la participación de la gente a la que se le pide aislamiento social”.