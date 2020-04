Lacalle Pou enviará el proyecto de ley de urgente consideración a todos los partidos políticos

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anuncio en su cuenta en Twitter que decidió enviar el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) a los legisladores de los partidos. “Queremos que tengan tiempo para estudiarlo y compartirlo antes de que empiecen a correr los plazos constitucionales. En unos días lo presentaremos formalmente”, dice el mensaje.

Hemos decidido enviar a través de @beatrizargimon el proyecto de ley de urgencia a los legisladores de todos los partidos. Queremos que tengan tiempo para estudiarlo y compartirlo antes que empiecen a correr los plazos constitucionales. En unos días lo presentaremos formalmente. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) April 9, 2020

Hace unas semanas, legisladores de la coalición y de la oposición se habían mostrado contrarios a tratar la LUC en medio de la pandemia por el coronavirus.

Tras la difusión del mensaje, la senadora del Frente Amplio (FA) y candidata a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse, publicó en la misma red social: “Lo urgente es transitar esta crisis en democracia, colaborando y preparándonos para el día después”. Además agregó que hay “100.000 personas al seguro de paro” y no es momento para discutir la LUC. “Es una pésima señal”, remató.

El diputado del Partido Independiente Iván Posada dijo a la diaria que desde el miércoles circulaba la versión de que el Ejecutivo enviaría el texto a los legisladores de todos los partidos, pero dijo que él aún no lo recibió. Posada aseguró que el envío del documento podría “disparar la posibilidad de reuniones”, pero él entiende que aún el proyecto no será ingresado al Parlamento. Además, reiteró que no cree conveniente el tratamiento de la LUC en estos momentos.