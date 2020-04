Integrantes de la coalición no ven viable discutir la ley de urgencia después de Semana de Turismo

El domingo, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, comentó en una entrevista con Telemundo que le pidió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que envíe al Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) después de la semana de turismo para que el Legislativo apruebe “algunos artículos que el Ministerio del Interior [MI] está precisando”. “Esta ley hoy es más urgente que nunca. Algunos instrumentos de esa ley servirían hoy”, aseguró. Pero contrariamente a su pedido, algunos de los legisladores de la coalición no ven posible el tratamiento de la LUC por las restricciones prácticas impuestas en las dos cámaras legislativas.

Antes de la declaración de la emergencia sanitaria decretada el viernes 13 de marzo, el gobierno pensaba mandar al Parlamento esta ley, con más de 400 artículos, de la que se conoció un primer borrador y quedó pendiente la respuesta del gobierno al aporte de los partidos de la coalición. Tras los primeros casos de personas contagiadas por el Covid-19, el Ejecutivo decidió postergar el envío del proyecto, lo que fue bien visto por legisladores de la coalición y de la oposición.

Una de las dificultades para que el Parlamento funcione de manera normal es que el combate al Covid-19 exige evitar aglomeraciones. Por ese motivo, la Cámara de Senadores está sesionando en la sala de Diputados, que es más grande y permite mantener una mayor distancia entre los legisladores. El problema se hace más difícil de encarar en las sesiones de la Cámara de Representantes, con un cuerpo más de tres veces más numeroso, como quedó de manifiesto en la sesión del jueves pasado.

Y además de los legisladores, en las salas de sesiones también se encuentran varios funcionarios, cuya presencia se ha reducido al mínimo. Por ejemplo: las personas encargadas de las versiones taquigráficas están trabajado de manera remota en otra sala del edificio.

Y a pesar de que se han aprobado leyes como la creación del Fondo Coronavirus, no hubo hasta ahora proyectos que necesitaran la asistencia al Parlamento de numerosas delegaciones. En el caso de la creación del Fondo, el proyecto ingresó en la mañana del miércoles pasado al plenario del Senado, que entró en cuarto intermedio para que las comisiones de Hacienda de ambas cámaras participaran de una videoconferencia con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Después de ser votado en la cámara alta, fue aprobado al otro día en Diputados.

Momento inadecuado

El diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada, aseguró a la diaria que sería inadecuado enviar la LUC en este momento. Según sostuvo, las leyes aprobadas “prácticamente no tuvieron discusión”, pero en cambio, La LUC es “una ley que merece una discusión detenida y que tiene un tiempo perentorio en cada una de las cámaras”. Posada dijo que tampoco tiene claro si la idea de Larrañaga es enviar sólo los artículos que tienen relación con la seguridad, aunque si fuera el caso consideró que el escenario cambiaría.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a la diaria a título personal que la cámara no está en condiciones de tratar la LUC. “Si pudiéramos reformar el reglamento a lo mejor se podría llegar a sesionar de manera remota. En la medida en la que no haya un elemento hábil para poder sesionar sin juntarnos, se complica la tarea parlamentaria”, expresó.

Rodríguez recordó que las sesiones que se hicieron fueron extraordinarias, y “los proyectos de ley que se aprobaron no pudieron pasar [formalmente] por comisión”, comentó. Para el colorado, una de las posibilidades es mandar los artículos de seguridad para que sean aprobados aparte, ya sea como una ley urgente o como una ley normal. “Al ser menos artículos van a tener un tratamiento más profundo, aunque tenga un tiempo limitado”, dijo.

En tanto, el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini dijo a la diaria que no ve posible que se apruebe ni la LUC ni los artículos de seguridad sin que pasen antes por una comisión. “En la práctica hay que ver cómo funciona una comisión para un ley con 400 y pico de artículos y con plazos. La parte práctica no sé cómo será, por eso no sé qué están pensando”, opinó. Gandini incluso descartó que se puedan aprobar los artículos de seguridad de la forma como viene trabajando el Parlamento hasta ahora: “Yo tengo dudas de cómo hacer para sesionar. En seguridad hay que hacer consultas, la gente tiene que opinar. Se habla de minoridad y de distintas cosas, debemos reunirnos con fiscales, abogados, con los sindicatos; hay opiniones que recibir”.

La solución posible

Si bien la Constitución no habilita al Poder Ejecutivo a enviar al Parlamento más de una ley de urgente consideración a la vez, el abogado constitucionalista Martín Risso explicó a la diaria que el gobierno sí podría enviar una segunda ley de estas características inmediatamente después que se aprobara la primera: “Podría mandar una ley de urgencia reducida y después de que se apruebe, o que venza el plazo, mandar una segunda. Lo que no puede hacer es fraccionarla y mandar más de una al mismo tiempo”.