Larrañaga pidió que la ley de urgencia sea enviada al Parlamento después de Turismo

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, pidió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que después de Turismo envíe al Parlamento la ley de urgente consideración (LUC).

En diálogo con Telemundo, el ministro dijo: “Después de que pase esta semana, pediremos que se remita al Parlamento la ley de urgencia. Muchos de esos elementos son de urgencia, y tengo la convicción de que el Parlamento dotará de algunos artículos que el Ministerio del Interior está precisando. Esta ley hoy es más urgente que nunca. Algunos instrumentos de esa ley servirían hoy”.

Sobre las medidas para evitar la circulación de personas en la frontera con Brasil, Larrañaga dijo que este domingo se inició un control con el objetivo de evitar el “turismo de compra”. “Cero kilo para esa gente que está de turismo, no para los vecinos de una franja de frontera, pero sí para aquellos que vayan desde otros departamentos a hacer surtidos y turismo. Se terminó. El que piense ir al Chuy o a la frontera a hacer turismo de compra, que no vaya. Después que no patalee”, afirmó.