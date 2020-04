Gobierno anunció subsidio para monotributistas del Mides y crédito para unipersonales

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezó este jueves la conferencia de prensa para dar información sobre la evolución del coronavirus y anunciar nuevas medidas económicas. El mandatario dijo que este jueves se procesaron 356 análisis y 19 dieron positivos. Al momento, hay 68 personas recuperadas. También expresó que 41 de las personas con coronavirus trabajan en la salud, pero puntualizó que el “personal de la salud está preparado” ya que hay “infraestructura disponible y no faltan camas ni lugares en el CTI”. También dijo que, según proyecciones del gobierno, esta situación se mantendrá al menos “en las próximas tres semanas”.

Este jueves fallecieron dos personas por covid-19. Las cuatro muertes que ha habido en el país se han registrado en los últimos seis días. En todos los casos fueron personas mayores de 60 años y padecían patologías previas. En el comunicado de este jueves del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) se informó que desde que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado 4464 test, con 4095 resultados negativos y 369 positivos. Del total de personas con coronavirus, 13 se encuentran en cuidados intensivos.

Luego de dar el detalle de los casos, el presidente volvió a exhortar a la población a quedarse en sus casas, y recalcó que es necesario que se respeten las recomendaciones del gobierno y no haya traslados durante la Semana de Turismo. “Hay muchas zonas del país donde el virus no llegó. En ese sentido, ir a ciudades del interior está totalmente desaconsejado”, afirmó.

Por otra parte, Lacalle Pou anunció que se extenderá la suspensión de clases indefinidamente. “¿Qué quiere decir? No le vamos a poner plazo y no van a empezar el 13 de abril”, señaló. Si bien dijo que el gobierno evalúa que en algunas zonas los estudiantes puedan “retomar su vida normal”, afirmó que todavía es muy pronto para hacer un anuncio en ese sentido.

En tanto, en el comunicado del Sinae sobre la situación se informó que los departamentos con casos confirmados son Canelones, Colonia, Flores, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto y Soriano, siendo Lavalleja un nuevo departamento que se suma a los que tienen habitantes con coronavirus.

Es la economía

En cuanto a las medidas económicas, Lacalle Pou sostuvo que hace tiempo varios trabajadores hacen un “reclamo justo”, y afirmó que “los unipersonales y monotributistas van a tener un apoyo por parte del Estado”. En el caso de las unipersonales, se les facilitará un préstamo de hasta 12.000 pesos mensuales y lo podrán pagar en 24 cuotas. Este beneficio abarcará todas las unipersonales y unas 67.000 empresas. A los monotributistas del Ministerio de Desarrollo Social se les otorgará un subsidio durante dos meses de 6.800 pesos mensuales; con esta medida se estima alcanzar a unas 10.000 personas.

También afirmó que se controlarán los precios de la canasta sanitaria y la básica, ya que han detectado aumentos de precios. En este sentido, sostuvo que se publicarán los precios y se hará un seguimiento diario del stock. “No pueden faltar los productos de la canasta sanitaria”, acotó.

Además, se informó que otra medida será extender el seguro de paro parcial hasta el 31 de mayo, y que el Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda “habilitarán la postergación del pago de hasta dos cuotas de sus respectivos deudores”. Asimismo, el Banco República y la Auditoría Interna de la Nación “tomaron medidas de flexibilización para aquellas personas que no puedan hacer frente a las obligaciones contraídas en el marco de los créditos al consumo”, según informó el Sinae. Además, Lacalle Pou explicó que habrá beneficio de alquileres para las personas en seguro de paro.

“Al final del túnel hay una luz”

Por último, el mandatario dijo que “nadie sabe cómo va a terminar esto”, en referencia a la pandemia del coronavirus. “Sí decimos, y esto no es para jactarse, sino simplemente para tener cierta tranquilidad, que no estamos en el grupo de los peores países; cada vez que recibimos los datos de los test que se han hecho y han dado positivo, obviamente nos preocupamos y nos alarmamos, pero no es la situación de otros países”, subrayó Lacalle Pou. Agregó que “a la uruguaya, con solidaridad, vamos a salir de esto”.

El mandatario destacó que “casi todos los recursos humanos y técnicos” están puestos en la batalla diaria, pero señaló que también hay “un grupo reducido de hombres y mujeres” que están trabajando con él “pensando en el día después”. “Tenemos la obligación de hacer escenarios, de decir que al final del túnel hay una luz. No sabemos qué tan largo es el túnel, pero por esa luz, que a algunos los va agarrar parados y a otros en peor situación, tenemos que ir planificando lo que puede ser el día después de esta epidemia”, sostuvo. De todos modos, subrayó que “muchos de los elementos” que manejan “carecen de certidumbre”.