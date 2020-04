Gobierno argentino planteó refinanciación de su deuda hasta 2023

El gobierno argentino presentó este jueves su propuesta para renegociar los 66.238 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera, en la que prevé un período de gracia de tres años, hasta 2023, sin ningún tipo de pagos, con una quita reducida sobre el capital y un recorte de 62% en los intereses, que suman un monto total de 41.500 millones de dólares.

La propuesta, según informó la agencia Télam, será presentada formalmente este viernes ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, en la que se darán los detalles técnicos de este canje.

Ese fue el anuncio presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un encuentro encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, en el que también participaron la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

“Tal vez sea la oportunidad para construir un país mejor”, afirmó el presidente Fernández, luego de que Guzmán anunciara los detalles de la propuesta. La iniciativa argentina busca reestructurar 21 títulos emitidos bajo legislación extranjera por 66.238 millones de dólares, algo más de 1.000 millones de dólares menos que los 68.843 millones anunciados inicialmente.

Guzmán explicó que esta propuesta se alcanzó luego de hablar con el Fondo Monetario Internacional, al cual Argentina le debe 44.000 millones de dólares, y que en ese diálogo “se encontraron similitudes” sobre la capacidad del país para hacer frente a esa deuda.

“Argentina hoy no puede pagar nada. No sólo hoy, sino que durante ciertos años no podrá pagar nada, y con el Fondo hemos coincidido en que tiene que haber una fuerte reducción” de la carga de la deuda para que el país pueda crecer, afirmó Guzmán.

El principal referente del equipo económico del Ejecutivo peronista explicó que mantuvo conversaciones con los acreedores “y en ellas aún no hemos llegado a un entendimiento entre Argentina y los bonistas sobre qué es sostenible”.