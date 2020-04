Juventud de Cabildo Abierto respaldó declaraciones de Manini sobre militares implicados en delitos de la dictadura

La Juventud de Cabildo Abierto (CA) emitió un comunicado respaldando las declaraciones del líder del partido y senador de la República, Guido Manini Ríos, quien durante la sesión del Senado del martes defendió a militares retirados procesados por delitos cometidos en la dictadura.

Los jóvenes de CA piden a los uruguayos permanecer “unidos” ante la emergencia sanitaria y no “escarbando divisiones en un pasado que no vivimos y cuyo relato oficial sólo ha representado a una campana y no la búsqueda de la verdad histórica”. La misiva surge dos días después de que la Juventud Colorada emitiera una declaración en la que consideró que los comentarios del senador fueron “contrarios a las tradiciones democráticas y humanistas de nuestro país”.

Para los militantes de CA, las palabras del ex comandante en Jefe del Ejército “apuntaron a exigir una verdadera justicia, en situaciones donde por momentos no ha primado el Estado de Derecho, el debido proceso ni la misma vara para juzgar a quienes se levantaron en armas contra un gobierno constitucionalmente electo, y no a defender un sector de la sociedad”.

“También reafirmamos nuestro compromiso y respaldo con las instituciones, separándolas de quienes pudieron haber estado al frente de ellas en determinados momentos históricos”, afirman los jóvenes en el comunicado, que finaliza con una cita de José Gervasio Artigas: “En la unión está nuestro poder y sólo ella afianzará nuestro presente y nuestro porvenir”.