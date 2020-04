La OMS informó que tres vacunas para la covid-19 están en etapa de evaluación clínica en seres humanos

En un documento titulado “Panorama tentativo de las vacunas para COVID-19”, publicado en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se presentó una lista de 70 vacunas, tres de las cuales están en etapas más avanzadas de su desarrollo porque ya se están probando en seres humanos.

Una de las vacunas, de acuerdo a lo que se consigna en el documento, es una experimental desarrollada por el laboratorio chino CanSino Biologics Inc. y el Instituto de Biotecnología de Pekín, que ya se encuentra en la fase dos, utilizando el método de prueba de vector viral no replicante. Las otras dos vacunas que están siendo probadas en seres humanos son desarrolladas por dos laboratorios estadounidenses, Moderna Inc. e Inovio Pharmaceuticals Inc, según informó el portal Bloomberg.

Si bien las noticias sobre el desarrollo de vacunas en estos tiempos de incertidumbre obviamente brindan esperanzas acerca de una vuelta a la normalidad, la OMS, además de publicar el informe, se atajó e indicó que este sigue siendo sólo una fuente de información y que la organización no proporciona ninguna garantía respecto de la precisión, integridad y adecuación de cualquiera de los productos enumerados en el documento.

Pese a que el tiempo normal para llevar una vacuna al mercado generalmente es de entre diez y 15 meses, en este caso las estimaciones de los investigadores apuntan a que las primeras vacunas seguras para ser utilizadas a escala masiva para inmunizar contra la covid-19 estarían disponibles en el correr del año que viene.