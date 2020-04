El presidente, Luis Lacalle Pou, reconoció que puede haber diferencias en la coalición de gobierno en el tratamiento del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), cuyo envío al Parlamento volvió a defender. El mandatario se refirió a este tema en una conferencia convocada a raíz de la situación del coronavirus en Uruguay en la que indicó que “el gobierno se siente con el derecho y las ganas de defender un proyecto de ley que ha sido muy trabajado” y que “surge de las necesidades de la gente”.

Lacalle Pou fue consultado por un tuit en el que el diputado colorado Ope Pasquet criticó que en la iniciativa se incluyeran cambios al Código Civil no conversados antes con los socios de gobierno. El mandatario minimizó las diferencias: “Sin traumas, sin mayores traumas”, dijo, para luego precisar que el contenido de la LUC que formaba parte del Compromiso por el País “hay un compromiso de acompañarlo” por parte de los socios del Partido Nacional (PN). “Si hay algunas otras medidas que eran propias de la campaña del PN y el resto de la coalición no está dispuesta a acompañarlas, hasta por una razón matemática, no van a ser discutidas ni tratadas para su aprobación”, agregó, para después repetir: “Sin mayores traumas”.

“Lo urgente, a raíz de esta pandemia, es más urgente”, aseguró Lacalle Pou, quien nuevamente reiteró que este proyecto es “popular”, “bueno” y “justo” y que responde a los cambios que el PN propuso en su campaña electoral y que ahora quiere aplicar.

El presidente también subrayó la importancia que se le da en la LUC a la educación, y señaló que en el contexto actual las diferencias en esa área “se están profundizando” porque “ni siquiera es homogéneo” el número de alumnos que están accediendo a las plataformas para las clases a distancia. En este sentido, destacó que este miércoles estuvieron habilitadas 642 escuelas rurales, de las cuales se abrieron 613. Acerca de la incorporación del resto de los centros educativos, dijo que no hay una fecha sino una serie de pasos a dar. Consultado sobre la eventualidad de que las clases presenciales se retomen recién en mayo y la posibilidad de que se pierda un año, indicó: “no tiramos la toalla, me parece que no nos podemos dar por vencidos” y, en todo caso, “habrá menos vacaciones”.

Desde la oposición, la senadora Liliam Kechichian lamentó que el presidente utilizara la conferencia para responder críticas a la LUC:

Cadena disfrazada de conferencia de prensa para que el Pte le conteste a la bancada del FA sobre la LUC. Tendrá la oposición algún minuto de televisión para contestar. — Liliam Kechichian. hija y nieta de inmigrantes (@likechichian) April 30, 2020

Los datos actualizados el coronavirus y los casos asintomáticos Este miércoles se detectaron cinco casos nuevos de covid-19 en Uruguay, lo que lleva la cifra total a 630, de los cuales 412 están recuperados, 203 están cursando la enfermedad -11 de ellas en CTI- y 15 fallecieron. FM Gente y Subrayado informaron, después de la actualización de los datos del Sistema Nacional Emergencia, que en la noche de este miércoles murió otro hombre por coronavirus. Consultado sobre el número de casos asintomáticos detectados en Uruguay, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que 81% u 82% de las personas diagnosticadas no tuvieron “ningún tipo de complicación, más allá de un cuadro gripal” y la mitad de esos casos no presentaron síntomas. En este sentido, recordó que el gobierno llegó adelante una búsqueda activa de casos testeando a las personas que han tenido contacto con casos confirmados.

Acerca del coronavirus, Lacalle Pou dijo que la Administración de Servicios de Salud del Estado y los prestadores privados coordinaron un programa para atender a los adultos mayores en todo el país y a reiterar que el gobierno empezó a testear a los trabajadores de la construcción. Los resultados de estas “casi 400” pruebas se conocerán el sábado, y a raíz de ellos se dará el siguiente paso, que es la reincorporación a la actividad de los trabajadores de la administración pública.