Legisladores oficialistas argentinos promueven impuesto, por única vez, para aumentar carga tributaria sobre el 1% más rico de la población

“Hay una franja de la economía argentina que son los patrimonios, las grandes ganancias a las que seguramente se las puede identificar por grupo”, explicó Carlos Heller, uno de los impulsores de la norma

Un grupo de diputados integrantes de Frente de Todos está dando forma a un proyecto de ley que pondrá a consideración de sus colegas en los próximos días. Básicamente se trata de un impuesto que se aplicaría por única vez sobre los grandes capitales del país, que constituyen poco más del 1% de la población de Argentina, con la finalidad de destinar esa recaudación a la lucha contra la expansión del coronavirus.

De acuerdo a lo que informó Tiempo Argentino, la iniciativa de la nueva legislación la tuvo Máximo Kirchner y la norma está siendo redactada por el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Carlos Heller, quien informó que se está en un proceso de debate, trabajando en el articulado del proyecto para tenerlo finalizado hacia finales de la semana que viene.

Respecto de la iniciativa, en declaraciones radiales Heller explicó: “Hay una franja de la economía argentina que son los patrimonios, las grandes ganancias a las que seguramente se las puede identificar por grupo. Las grandes corporaciones de distinto tipo, como bancos o compañías de seguro, que son la base imponible que puede hacer un aporte y a la que no le va a cambiar de ninguna manera su situación por esto. Si alguien tiene 100 millones de dólares en el patrimonio y pone dos millones y le quedan 98, no le cambia la condición”.

La iniciativa, de acuerdo a lo que informó el medio porteño, tiene como espíritu crear un impuesto por única vez, que genere una masa de recursos con un fin determinado: la lucha contra la expansión del coronavirus. En ese sentido, se aclaró que no será un impuesto que irá a parar a rentas generales, sino que se destinará para la adquisición de camas, remedios, respiradores, barbijos, alimentos, y todo lo que pueda dotar de recursos a la administración nacional para que los redistribuya y ayude a paliar la situación.

“La desesperación por ir a trabajar también tiene que ver con que hay muchos sectores que si no reciben asistencia se mueren de hambre. Entonces hay que asistirlos, para que se puedan quedar en la casa y no tener que ir a trabajar, porque, si no, entramos en un círculo vicioso en el que pareciera que estamos discutiendo de qué se mueren en vez de cómo los salvamos”, opinó Heller, de 79 años, quien tiene una extensa trayectoria en el mundo de la política y las finanzas, además de haber sido vicepresidente de Boca Juniors entre 1985 y 1995.

En la misma sintonía se expresó la presidenta de la Comisión de Finanzas de la cámara baja, Fernanda Vallejos. “Estamos hablando de un impuesto extraordinario en un momento inédito. Y así lo están demostrando todos los países del mundo con los impresionantes paquetes de ayuda económica que están aprobando, lo que exige al Estado dar respuestas no solamente a la crisis sanitaria del coronavirus, sino también a la crisis económica que viene aparejada como consecuencia de las drásticas medidas que han tenido que tomar los países para mitigar la pandemia”, afirmó la legisladora.