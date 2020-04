Lula dice que las principales instituciones brasileñas ya tendrían que haber reaccionado ante los ataques de Bolsonaro a la democracia

En una entrevista concedida en la mañana del jueves a la radio CBN Ceará, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó que las principales instituciones brasileñas ya tendrían que haber reaccionado ante los ataques antidemocráticos del presidente Jair Bolsonaro, al tiempo que volvió a reclamar la salida del ex capitán de la presidencia de la República.

“Es necesario empezar la campaña Fuera Bolsonaro, porque no es posible que permitamos que él destruya la democracia”, dijo el líder petista de 74 años de edad. Lula afirmó también que la única cosa que “Bolsonaro no hace es decir quién mandó matar a Marielle [Franco]”. Lula, quien muestra un tono cada vez más beligerante hacia el actual mandatario, sentenció también que “la verdad es que Bolsonaro no estaba capacitado para gobernar el país en condiciones normales y mucho menos en esta crisis”.

Durante su intervención radial, Lula además le pidió solidaridad en estos momentos al empresariado brasileño. “¿Los empresarios quieren volver a trabajar? Bien, muestren seriedad. Hagan que los trabajadores cuenten con las garantías de tener guantes, mascarillas, de que el transporte público esté bien higienizado. Es preciso entender que no están muriendo números, sino seres humanos”, sentenció.