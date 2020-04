Lula vuelva a atacar a Bolsonaro: “La sociedad brasileña tal vez no tenga paciencia para esperar hasta 2022”

En una entrevista con la agencia de noticias estadounidense Associated Press, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva volvió a atacar a Jair Bolsonaro y dijo que el actual mandatario corre el riesgo de ser forzado a dejar su cargo antes del final de su mandato en caso de que no cambie su postura frente a la pandemia de coronavirus. “La sociedad brasileña tal vez no tenga paciencia para esperar hasta 2022”, afirmó Lula, en referencia al año en que se celebrarán las próximas elecciones en el país.

Según consignó el portal Brasil 247, el líder del Partido de los Trabajadores dijo: “La misma sociedad que lo eligió tiene derecho a destituir a un presidente cuando se da cuenta de que no está haciendo lo que prometió; un presidente que cometió errores y que está creando un desastre”. Lula sostuvo que la oposición de Bolsonaro a la política de aislamiento social para combatir la pandemia dificulta los esfuerzos de los gobernadores y los alcaldes para detener el virus, a la vez que defendió el rol sustancial del Estado para revertir este tipo de situaciones. “Para ganarle al coronavirus necesitamos más Estado, más acción de las autoridades públicas”, afirmó el ex líder sindical, que fue claro acerca de la economía en tiempos de crisis: “Los que precisan liquidez en este momento son las personas pobres. Ellos precisan comprar jabón, desinfectante para las manos. Ellos precisan liquidez y no el sistema financiero brasileño”, agregó.