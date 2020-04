Manini Ríos pidió que el gobierno aproveche la “oportunidad” para revisar el contrato con UPM

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que hay que “aprovechar” la “oportunidad” que abre la cláusula del contrato con UPM que establece que una “catástrofe podría ameritar una revisión” del acuerdo, o por lo menos habilitar a sentarse “nuevamente a negociar o a ver posibilidades de cambio”. “Hay que aprovecharlo para, de una vez por todas, hacer mejores esas cláusulas que condicionan el futuro del país”, sostuvo en una entrevista con radio Monte Carlo.

Agregó que en su partido, durante la campaña electoral, fue “muy claro” al afirmar su voluntad de revisar el contrato que el gobierno anterior firmó con UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa. “Hay cláusulas de ese contrato que hay que rever, sobre todo las que hablan de la financiación del ferrocarril y de la compra de energía durante tantos años a determinado precio. Hay que revisarlas porque fueron firmadas en términos leoninos, muy duros para nuestro país”, afirmó.

A todo esto, cabe recordar que el martes 31 el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió a una delegación del movimiento que se opone a la instalación de UPM, que le planteó que tuviera en cuenta la cláusula que establece que el contrato se puede revisar en caso de hechos excepcionales, como una emergencia sanitaria. El jueves, en conferencia de prensa, Lacalle fue consultado por ese tema y contestó que aquello a “lo que el Estado se comprometió” hay que cumplirlo, porque el respeto al reglamento jurídico “es una marca país” y, por lo tanto, “la inversión va a seguir adelante”.

En otro orden, en una entrevista con Radio Carve el titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, coincidió con Manini Ríos en que hay cláusulas en el contrato que “realmente son inaceptables”, pero “están firmadas”. Por lo tanto, planteó otro mecanismo para revisarlas: cree que “quizás con el buen criterio, la buena reflexión” y la “necesidad” de ayudarse “mutuamente” que tienen el gobierno y la empresa, se pueda “ver algunas cosas”.

“Yo he hecho planteos a la empresa. Sobre todo la pregunta: cómo nacen distintos anexos que tiene el acuerdo con UPM. Recuerdo que cuando se instaló Botnia el presidente [Jorge] Batlle hizo un acuerdo que era de una carilla, con la declaración de zona franca y la posibilidad del tema energético. Y UPM 2 tiene anexos de anexos de anexos, y acuerdos que todavía no están firmados, obras anexas de las que se encarga el Estado. No saben el volumen de expedientes que hay que leer con atención sobre el acuerdo de UPM 2 con el gobierno”, sostuvo el jerarca.

Además, Heber afirmó que en la reunión que mantuvo hace pocos días el Poder Ejecutivo con directivos de la empresa finlandesa “hubo poca negociación”, porque más que nada fue para ver dónde estaban “parados”, ya que, en la transición, el gobierno anterior no les informó “la historia de muchos anexos”, cuya “razón” no entiende. De todas formas, prefirió no precisar detalles acerca de esos documentos. Agregó que el gobierno “no está en contra” de UPM y recordó que el Partido Nacional apoyó a Botnia cuando se transformó en UPM y la defendieron “contra los argentinos que la cuestionaban”.

En cuanto al proyecto Ferrocarril Central, preguntó “cómo puede haber un contrato que no ata una cosa con la otra”, ya que si el día de mañana UPM decide, “por distintas razones”, no continuar con la planta, la obra del ferrocarril se debe construir igual.