Pugna entre Trump y gobernadores sobre reapertura de las actividades económicas

El gobernador de Nueva York rechazó el martes la aseveración de Donald Trump de que como presidente tiene autoridad “total” para ordenarles a los estados cuándo reanudar sus actividades económicas, en medio de la pandemia de coronavirus.

“La posición del presidente es absurda”, declaró el gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, el martes en el programa CBS This Morning.

De acuerdo a lo que consignó la agencia de noticias estadounidense Associated Press, Cuomo agregó, contrariando al mandatario republicano, que “eso no es lo que dice la ley, eso no es lo que dice la Constitución. No tenemos un rey, tenemos un presidente”.

El demócrata, cuyo estado se ha convertido en el epicentro de la pandemia de coronavirus en el país con más de 200.000 casos confirmados y alrededor de 11.000 muertes atribuidas a la covid-19, refutó así la declaración de Trump de que cuando alguien es presidente de Estados Unidos “su autoridad es total” sobre todo el territorio del país.

Cuomo dijo que la reapertura de la economía debe hacerse de una forma inteligente y gradual, porque en caso contrario se corre el riesgo de que los avances obtenidos en las últimas semanas hayan sido en vano.

Pero desde tiendas republicanas también se cuestionó la posición del presidente respecto de este tema. El gobernador del estado de Nueva Hampshire, el republicano Chris Sununu, declaró a la cadena CNN que “todas estas órdenes ejecutivas son órdenes ejecutivas del estado, y por lo tanto dependerá del estado y del gobernador revocarlas”.

Trump hizo sus comentarios respecto de la reapertura de las actividades económicas en respuesta a un acuerdo alcanzado entre gobernadores de distintos estados para coordinar la reapertura de sus economías.

Si bien Trump directamente hizo recomendaciones para que la gente se quede en sus casas, fueron los gobernadores y alcaldes quienes aplicaron restricciones obligatorias para detener la expansión de la pandemia, como el cierre de comercios y de centros educativos.