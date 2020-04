Enrique Rubio y Amanda Della Ventura, los dos senadores de la Vertiente Artiguista (VA, Frente Amplio), denunciaron este jueves ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la situación del periodista Gerardo Sotelo, quien asumió como director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y a la vez es candidato a la Intendencia de Montevideo como suplente de Laura Raffo.

“El ahora designado director nacional de Televisión Nacional de Uruguay (TNU), Señor Gerardo Sotelo integra la nómina de candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Partido Independiente, según surge de lo resuelto por su Órgano Deliberativo Departamental. Para acreditar lo afirmado, se solicita se oficie a la Corte Electoral, a los efectos de que se sirva remitir copia del acta de la Junta Electoral de Montevideo que homologa la proclamación del Candidato y sus suplentes del mencionado partido”, establece el documento.

La denuncia está enmarcada en el numeral 7 del artículo 2° de la ley que creó la Jutep, que habilita a este organismo a “ejercer la función de órgano de control superior de conformidad con el artículo III numeral 9 de la Convención Interamericana contra la Corrupción con el fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

En la denuncia se recuerda que la candidatura de Raffo se produce bajo “la coalición de Partidos que conforman el Oficialismo del Gobierno en la actualidad”, y se sostiene que la designación de Sotelo “es parte de los acuerdos de la Coalición de Gobierno en la distribución de cargos en su interna”.

“La situación que se denuncia es: el ahora Director de los medios públicos va a estar dirigiendo los mismos en el marco de una campaña electoral donde él es uno de los candidatos. Esta situación, por demás irregular, puede dar lugar a la conjunción del interés público con el interés privado; y abrir la posibilidad desde dicha función, a incidir en eliminar todo margen de ecuanimidad y transparencia a la hora de informar a la ciudadanía por parte de los medios públicos de nuestro país”, establece el texto presentado por Della Ventura y Rubio. Incluso se sostiene que el propio Sotelo advirtió de la incompatibilidad, al admitir en Twitter el 5 de marzo: “Si bien no existe restricción legal ni ética alguna, me pareció necesario tomar esta decisión, para alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos de esta Administración (y míos en particular) en cuestiones de transparencia y garantías democráticas”.

Para los senadores de la VA, “la postergación de las elecciones municipales no cambia en nada la evidente contradicción de estar al frente de los medios públicos y a la vez ser candidato en las mismas”.

En la denuncia se cita una declaración de Sotelo al diario El Observador, donde aduce que “lo que cambió fue que no está más el motivo por el cual se había suspendido mi designación”. “Como no hay campaña, no hay motivo por el cual no me ocupe de la tarea que me encomendó el presidente”, aseguró.

Para los senadores frenteamplistas el hecho de que las elecciones hayan sido prorrogadas no cambia la situación, porque “el proceso eleccionario es el mismo”. “Y de hecho la campaña sigue, con otras velocidades, con otras herramientas, pero la campaña para la Intendencia de Montevideo sigue, todos lo observamos”, sostienen en la denuncia.

Según los legisladores, lo realizado por Sotelo vulnera varios artículos del decreto 30/003, que reglamenta las conductas relativas a la función pública, y como ejemplo, citan el 28°: “Prohíbese a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades privadas a las que se encuentren vinculados. La prohibición establecida en este artículo se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra realizadas a solicitud de una Administración comprendida en el art. 2º de este Decreto, por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros”.

Por último, el documento recuerda otro dictamen anterior de la Jutep, del 21 de febrero de 2018, en el que el organismo sostenía que es necesario “evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las Normas de Conducta en la Función Pública”.

El miércoles se dio a conocer una carta firmada por Sotelo en la que, como titular del Secan, señalaba que a partir de esa jornada, “todos los contenidos informativos y periodísticos deben ser consultados con el coordinador periodístico del Secan, Jorge Gatti, antes de iniciarse el proceso de producción”.