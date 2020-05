El miércoles se conocerán los detalles de una de las medidas claves para el pasaje a la “nueva normalidad”: el comienzo de las clases. Pero esta no es la única acción en este sentido que planea el gobierno. A partir de la próxima semana también comenzará a permitirse a la ciudadanía que use ropa no deportiva.

Una fuente del Poder Ejecutivo explicó: “Durante las primeras semanas de la pandemia era muy importante que las personas usasen jogging todo el día, porque de esa forma nos asegurábamos de que desapareciese cualquier deseo de salir. Pero, ahora que la situación está controlada, creemos que ya podemos autorizar el uso de otro tipo de vestimenta”. El plan del gobierno contempla una vuelta “gradual y escalonada” a las formas de vestirse habituales. En una primera etapa se permitirá usar vaquero en lugar del pantalón de jogging dos veces por semana. De todas maneras, el uso de pantuflas seguirá siendo obligatorio.

“La situación está controlada, pero el riesgo de que se descontrole aún existe. Si les damos a las personas el mensaje de que pueden empezar a usar zapatos o championes, es probable que piensen que la pandemia se acabó”, explicó la fuente consultada. Y aclaró: “Si vemos que esta experiencia no funciona, vamos a tener que volver al uso obligatorio de ropa deportiva, e incluso se podrán tomar medidas más extremas, como decretar la prohibición de vestir otra cosa que no sean pijamas y saltos de cama”.