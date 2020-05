Este miércoles el Congreso español votará si aprueba o no la propuesta del Ejecutivo que encabeza el socialista Pedro Sánchez de extender por cuarta vez el estado de alarma adoptado por el gobierno en el marco de su lucha contra la propagación de la covid-19. El martes, tanto el mandatario como los principales referentes de su gobierno y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) estuvieron negociando con sectores de la oposición para asegurarse una mayoría en el Parlamento, ya que en esta ocasión el Partido Popular (PP), el segundo más representado en el Congreso detrás del PSOE, votará en contra o se abstendrá.

Ante esta situación, el gobierno logró acordar con el partido centroderechista Ciudadanos, liderado por la diputada Inés Arrimadas, quien se comprometió a dar el apoyo de sus diez representantes en el Congreso en la votación de este miércoles, que prolongará el estado de alarma más allá del domingo 10 de mayo. El gobierno y Ciudadanos emitieron el martes sendos comunicados, con el mismo texto, en los que expresaban los términos del acuerdo. Según consignó el diario barcelonés La Vanguardia, el comunicado señala que el gobierno mantendrá contactos semanales con Ciudadanos para informar sobre la crisis sanitaria y para dialogar y, en su caso, consensuar medidas para la implementación del plan para la transición hacia una nueva normalidad, también conocido como plan de desescalada.

El PP, que hasta el momento había apoyado el estado de alarma, esta vez no respaldará al gobierno, ya que, según afirmó su líder, Pablo Casado, el estado de alarma debe ser para “un período concreto”, que no se puede extender hasta que haya una vacuna eficaz contra el virus. “El confinamiento es eficaz cuando no se han tomado todas las demás medidas”, afirmó el dirigente derechista, que además advirtió que el confinamiento puede “ahogar la economía” y conllevar “estragos económicos y sociales perniciosos”.

La posición del PP generó agrias críticas de Unidas Podemos, el sector liderado por Pablo Iglesias que es socio de los socialistas en el gobierno. Pablo Echenique, portavoz del partido republicano, acusó a Casado de “amenazar” con “provocar un rebrote” y “miles de muertos”, a la vez que dijo que quienes voten en contra del decreto del Ejecutivo estarán “votando a favor de un desconfinamiento casi total el domingo”. “Sin estado de alarma no hay confinamiento. Así, quien vote mañana contra el estado de alarma estará votando a favor de un desconfinamiento casi total el domingo”, alertó el martes Echenique en su cuenta de Twitter.