Finalmente, y luego de una serie de negociaciones entre los partidos de la coalición, Enrique Aguerre continuará como director del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), la principal pinacoteca del país, que dirige desde 2010.

En los últimos meses, mientras se definía la dirección del MNAV, Aguerre fue designado coordinador del nuevo Instituto Nacional de Artes Visuales (INAV,), incluido en la ley de urgente consideración, cargo que mantendrá, en paralelo a la dirección del museo.

“Mi cargo es de confianza política, como el de [Andrés] Azpiroz en el Museo Histórico Nacional”, aclaró Aguerre a la diaria, de modo que, “cuando termina una administración, el cargo cae, y las nuevas autoridades lo deben ratificar o no. Es un procedimiento usual. En este caso, se demoró más en confirmar porque hubo otras negociaciones entre los partidos que integran la coalición”. Recordó que cuando Mariana Wainstein asumió la dirección nacional de Cultura se planteó que algunas áreas de hecho pasaran a un estatuto de derecho, como el Instituto Nacional de Artes Visuales (INAV), Artes Escénicas, Música, y el libro y la promoción de la lectura. “En este proceso, como no estaba confirmado en mi cargo, encontraron que era idóneo y me convocaron como coordinador del INAV. Así que comencé a trabajar allí y en el museo, hasta que llegara la nueva dirección”.

Dice que en el INAV se encontró con un muy buen equipo, “joven, preparado y con muchas ganas”, y con el que ya había comenzado a trabajar en los envíos a Venecia (la bienal prevista para 2021 se postergó para 2022), premios nacionales de ilustración y fotografía, y la circulación por el país, además de pensar el diseño de un centro de documentación de artes visuales.

“Como el museo está cerrado y el instituto, como los demás, están surgiendo, por ahora voy a continuar estando al frente del MNAV, y coordinando el instituto junto con la directora de Cultura. Después, Wainstein decidirá cómo continuará la dirección del INAV y verá cómo se configurará la demanda de trabajos y proyectos. En el equipo de Cultura hay gran idoneidad y ganas de trabajar, y estamos muy entusiasmados”, indicó.