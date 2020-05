La situación política en Brasil, que ya venía convulsionada pero se agudizó a causa de la gestión que el gobierno que lidera Jair Bolsonaro está haciendo en torno a la pandemia de covid-19. Lejos está de mejorar, y todos los días surgen opiniones y noticias que denotan la complejidad del escenario futuro en el país.

En este sentido e intentando amainar las suspicacias, uno de los generales que integran el gabinete ministerial del mandatario ultraderechista, el general Augusto Heleno, quien está a cargo del Gabinete de Seguridad Institucional, descartó de plano la posibilidad de que haya un golpe de Estado, una intervención militar o la instalación de una dictadura militar. “Los militares no van a dar un golpe. Eso no pasa por la cabeza de nuestra generación, que fue formada por aquella generación que vivió el hecho de estar contra el gobierno y hacer la contrarrevolución de 1964”, afirmó el militar, de 72 años, según informó Folha de São Paulo. Heleno dijo esto durante una transmisión en vivo en la que participaron personalidades políticas de varios partidos. Según expresó el general, “no pasa por nuestra cabeza la dictadura ni las intervenciones. Esas son provocaciones hechas por algunas personas que no tienen el coraje de decir cuál es su ideología, que se pasan provocando a los militares para ver si nosotros reaccionamos”.

Los dichos de Heleno no están descolgados de la actualidad política brasileña, sino que se suman a los dos comunicados emitidos en menos de un mes por el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, quien expresó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución. Las aclaraciones del jerarca vinieron después de que Bolsonaro participara en actos públicos inequívocamente golpistas realizados en Brasilia, en los que los convocantes pidieron a los militares la intervención contra el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.

Pero siguiendo la línea del presidente, durante su intervención atacó duramente el rol que están jugando los medios de comunicación en este clima que él entiende que es de desestabilización. Al respecto el general expresó: “A la hora de ver los hechos, uno se da cuenta. Existe una contaminación total por parte de un sector de la prensa. Esto sólo puede ser para derrumbar al presidente de la República. No hay otra explicación”, dijo, sin aclarar a qué medios se refería, aunque durante los últimos meses Bolsonaro colocó en este grupo a los diarios Folha y O Estado de São Paulo y a los órganos de prensa pertenecientes al Grupo Globo. “Los medios únicamente critican al gobierno, y eso es lamentable porque va contra nuestra visión de la democracia y la libertad de prensa”, agregó Heleno, que se quejó porque no existe “ningún tipo de reconocimiento” a la gestión del gobierno. “Pero igual vamos a seguir adelante. No lograrán bajar nuestro estado de ánimo”, agregó.

En la otra vereda

Por otra parte, este jueves en Brasilia, líderes políticos de siete partidos de izquierda, abogados, intelectuales, artistas y organizaciones sociales formalizaron ante la Cámara de Diputados un pedido colectivo de juicio político a Jair Bolsonaro. El documento firmado por el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialismo y Libertad (Psol), el Partido Comunista de Brasil, el Partido Comunista Brasileño, el Partido de la Causa Obrera, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado y Unidad Popular, además de 400 organizaciones sindicales y sociales, acusa al presidente de haber cometido crímenes de responsabilidad, de atentar contra la salud pública y de arriesgar la vida de la población por su comportamiento frente a la pandemia de covid-19, entre otros actos pasibles de ser castigados con la pérdida de su investidura, informó el portal Brasil 247.

La presidenta a nivel nacional del PT, la diputada, Gleisi Hoffmann, afirmó durante una conferencia de prensa que Bolsonaro actúa con negligencia ante las víctimas de covid-10, con los trabajadores más pobres y con los dueños de los comercios más pequeños. “Hasta ahora los créditos prometidos no llegaron y las personas están siendo despedidas. Bolsonaro no tiene condición alguna para gobernar, ni tampoco la calidad humana de poder colocarse en el lugar del otro, y muchos menos de protegerlo. Sólo sabe pelear todo el tiempo y está permanentemente en medio de crímenes de todo tipo, incluso algunos de responsabilidad y crímenes electorales”, afirmó la legisladora petista por el estado de Paraná.

Para que se pueda abrir el proceso de juicio político son necesarios 342 votos en la Cámara de Diputados; para evitarlo Bolsonaro precisa el apoyo de al menos 171 legisladores.