En los primeros meses de gobierno se registraron algunos roces entre los integrantes de la coalición de gobierno, pero hasta ahora no hubo deserciones. Tampoco había habido pases de dirigentes o jerarcas de un partido a otro, pero esta situación cambió ayer, cuando el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, dejó de pertenecer al Partido Colorado y pasó a formar parte de las filas de Cabildo Abierto (CA). La medida no fue voluntaria, sino que fue impuesta por la Corte Electoral luego de que Uriarte comparara las cifras de abigeato con las de femicidios en una entrevista. Un ministro de la Corte explicó: “En casos como estos, nosotros tenemos que actuar de oficio. El sistema de partidos uruguayo no puede permitirse que haya dirigentes o militantes que se presenten a sí mismos como integrantes de un partido pero luego, por sus dichos y acciones, resulta que en realidad pertenecen a otro partido”.

Desde CA aseguraron que reciben a Uriarte en sus filas “con los brazos abiertos”. “Claramente lo que dijo el ministro no es la visión de todo el gobierno, por más que allí prácticamente todos estén de acuerdo con que la propiedad vale más que la vida. O sea que es un verdadero caso aislado de CA. Y para nosotros es muy importante, porque es el primer caso aislado de CA que se da fuera de nuestras filas. Eso quiere decir que estamos transformando la cultura política uruguaya”, declaró un dirigente de ese partido.