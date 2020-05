Los abogados que representan al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentaron el martes un pedido para que el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4) suspendiera el juicio sobre la finca de Atibaia, una de las causas que se abrieron contra el ex mandatario en el marco del Lava Jato, causa que adjudica la propiedad de una vivienda a Lula ubicada en la localidad de Atibaia, en el estado de San Pablo.

Para los representantes legales de Lula, las declaraciones públicas que hicieron el presidente Jair Bolsonaro y su ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, dejaron claro que el ex juez no tenía la imparcialidad necesaria para juzgar al ex presidente de 74 años ni en este ni en ningún proceso.

Pero el pedido de los juristas fue contestado en forma negativa este miércoles por los integrantes de la 8ª Cámara del TRF-4, con sede en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná.

Entre las nuevas revelaciones, una de las más importantes fue el reconocimiento de Bolsonaro de que había prometido a Moro, cuando aún se desempeñaba como juez, designarlo para integrar el Supremo Tribunal Federal (STF) después de ejercer durante un tiempo la máxima jerarquía en el Ministerio de Justicia.

De acuerdo con lo que informó la revista Fórum, los abogados de Lula afirmaron que las negociaciones entre Bolsonaro y Moro, “que antes eran calificadas de ‘especulaciones’, fueron ahora reconocidas” por el mandatario ultraderechista.

Además, los abogados de Lula señalan otras afirmaciones del presidente y también del vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que inducen a la sospecha de que la promesa de nombramiento de Moro para el STF habría sido realizada cuando el ex juez aún actuaba en procesos contra el líder izquierdista.

Según expresaron los abogados de Lula, en este momento es necesario esperar ver qué sucede con el pedido realizado por Celso de Mello, integrante del STF, para investigar las acusaciones hechas por Moro en el momento de su renuncia contra Bolsonaro, para poder aclarar la relación entre ambos, y luego permitir que el juicio del ex presidente siga adelante.