El costo y la pertinencia de la construcción del Antel Arena enfrentaron la semana pasada al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y a la ex titular de esta cartera y ex presidenta de Antel, Carolina Cosse. El presidente Luis Lacalle Pou anunció que en los próximos días tomará posición sobre el tema, luego de hacer algunas averiguaciones previas. “Quiero que el Frente Amplio me explique si la construcción del Antel Arena fue obra del gobierno anterior o del que yo encabezo. No me gusta hablar sin saber”, explicó el mandatario. “La verdad es que ya me he llevado muchas sorpresas con el gobierno pasado, porque hizo una cantidad de cosas sobre las que yo no tenía ni idea. O sea, capaz que me lo dijeron, pero claramente no lo hicieron con el énfasis suficiente como para que yo pueda recordarlo”, agregó.

Lacalle Pou explicó que está “bastante convencido de ciertas cosas, como, por ejemplo, que la Torre de las Comunicaciones la construyó Julio María Sanguinetti y que el nuevo hospital del Banco de Seguros del Estado lo construyó Tabaré Vázquez”. Pero también indicó que hay otras obras que están en una especie de “limbo” y es “muy difícil” desentrañar quién fue su responsable: “El caso del Auditorio del SODRE es una de ellos, el del Edificio Libertad es otro. No está claro si los construyó la dictadura, los blancos, los colorados, el Frente Amplio o quién. Creemos que el Frente Amplio nos debe algunas aclaraciones sobre este punto”.