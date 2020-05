El líder de Cabildo Abierto (CA) y senador, Guido Manini Ríos, defendió en el programa Todo pasa, de Océano FM, los comentarios que salieron de la cuenta de Twitter del subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, también integrante de CA, contra el canciller Ernesto Talvi y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres: “No sé exactamente los pormenores del tuit, pero lo que estaba escrito en ese tuit era una respuesta hasta lógica a lo que habían dicho esas personas. Pero en realidad, sorprender, no me sorprendió nada”, aseguró.

Los ministros habían salido al cruce de las afirmaciones de Manini Ríos el 14 de abril, cuando defendió en el Parlamento a militares [procesados por delitos cometidos durante la dictadura]. Desde la cuenta de Elgue se increpó a Talvi: “¿Qué garantía democrática ofrece la sentencia de un juez que mantuvo tres años preso a un inocente, mayor de 70 años, por tener los ojos azules?”. También se cuestionó a Mieres y a su “caudal electoral”. En un primer momento, Elgue dijo que su cuenta había sido hackeada, pero luego manifestó que en realidad había sido alguien de “su confianza”.

Si bien Manini dijo que prefería no manifestar públicamente las discrepancias con otros integrantes de la coalición, en el programa cuestionó al canciller por otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores dijo en el programa En la mira que las apreciaciones de Manini -que había afirmado que de la crisis económica “se sale más con Keynes que con Friedman”- eran un “sinsentido”.

Manini dijo que probablemente el canciller lo dijo en “un sentido diferente”. No obstante, afirmó: “No puedo creer que alguien diga que Fulano o Mengano no puede hablar de economía, sería de una soberbia total. Yo creo que en este país, al que se le antoja hablar de economía, habla de economía, el que quiera hablar de fútbol, habla de fútbol, el que quiera hablar de política, habla de política. No necesariamente hay que ser especialista. Es como que yo le diga que usted no puede hablar de temas militares”.

También dijo que tenía su opinión en economía “y cuantas veces se me antoje expresarla, lo voy a hacer, siempre en el entendido de buscar hacer algún aporte para encontrar soluciones a los grandes problemas que tiene el país”.