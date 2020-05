El lanzamiento, hace una semana, de la Internacional Progresista ya comienza a tener sus primeras repercusiones en Uruguay. La nueva organización incluye a figuras como el ex precandidato estadounidense por el Partido Demócrata Bernie Sanders, el ex ministro de Economía griego Yannis Varoufakis, el lingüista estadounidense Noam Chomsky, la periodista canadiense Naomi Klein, el ex candidato presidencial brasileño por el Partido de los Trabajadores Fernando Haddad, el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa y el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera; y en breve podría incluir al sector Marea Frenteamplista, que lidera el senador Mario Bergara, y también a algunos de sus aliados.

Este grupo, de hecho, evalúa que es un momento inmejorable para debatir de forma “abierta” y junto con otros dirigentes y aliados del grupo el ingreso a la Internacional Progresista, dijo a la diaria la coordinadora del sector, Fernanda Blanco, que será candidata a edila por la lista 106 en Montevideo.

“Estamos enfrentando un mundo que requiere acciones colectivas que trasciendan las declaraciones y se transformen en acciones. Ante una realidad tan dura parece paradójico que el internacionalismo no diga presente, no avance ni intente dar respuestas ante una crisis colectiva”, dijo la dirigente. Según consideró, “la aspiración de la Internacional Progresista resume mucho de los valores que no solamente compartimos, sino que hemos expresado, hacia un mundo más justo, más humano y más digno, con voces que procuran generar acciones por un mundo más libre”.

Pero la idea, agregó, no es que Marea Frenteamplista debata y defina el tema en soledad, sino que la propuesta implica invitar a “otros compañeros de ruta en la vida política” del sector para debatir el tema. “No es la idea decir ‘vamos a hacer esto, ¿quién se suma?’, sino preguntarse quién se suma a indagar esta posibilidad con nosotros”, explicó. Esos “compañeros de ruta” son sectores políticos y organizaciones sociales con las que el grupo ha “confluido” en las elecciones y otras áreas de militancia, precisó. Blanco cree, no obstante, que aún no es el momento para que todo el Frente Amplio evalúe “embarcarse en esto”.

Si bien no existe una fecha prevista para tomar una determinación sobre el tema, la dirigente explicó que la idea es “no dilatar” la decisión.

La ciudad de Reikiavik, la capital islandesa, será la sede del primer congreso de la Internacional Progresista, que será organizada por el partido de Jakobsdóttir, el Movimiento Verde de Izquierda de ese país, y que se llevará a cabo, si las medidas sanitarias lo permiten, en setiembre.