Este lunes, con el lanzamiento de su sitio web, progressive.international, se lanzó a nivel mundial la Internacional Progresista (IP), entidad que tiene como objetivo la creación de un frente a nivel mundial para “fomentar la unión, coordinación y movilización de activistas, asociaciones, sindicatos, movimientos sociales ante el avance del autoritarismo”. Según se establece en la página oficial de la IP, la organización tiene como norte el establecimiento de un mundo más democrático, descolonizado, justo, igualitario, solidario, sustentable, ecológico, pacífico, poscapitalista, próspero y pluralista.

La creación de la IP se firmó en diciembre de 2018 en el marco de un encuentro entre líderes políticos y activistas progresistas realizado en la localidad estadounidense de Burlington, en el estado de Vermont, Estados Unidos, lugar donde reside el senador Bernie Sanders, uno de los grandes impulsores de este acuerdo global. En dicha ocasión Sanders, el ex ministro de Economía griego, Yannis Varoufakis, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y artistas con una reconocida labor social, como la actriz Susan Sarandon y los actores John Cusack y Danny Glover, entre otras personalidades políticas y culturales, estuvieron presentes para dar impulso a este frente que se conformó con la finalidad de responder al auge global de la derecha y extrema derecha populista.

La IP se apoya en el Movimiento Democracia en Europa 2025, que tiene como principal referente al griego Varoufakis, y en el Instituto Sanders, creado en 2017 por Jane Sanders, la esposa del ex precandidato presidencial por el Partido Demócrata. “Después de la crisis financiera, los únicos que se unieron fueron los banqueros y los fascistas. Los únicos que no lo hicieron son los progresistas”, reflexionó el ex ministro de Economía griego en el momento de la firma de creación del organismo internacional.

En el contexto actual, en el que hay una enorme crisis mundial sanitaria y económica ocasionada por la pandemia de covid-19, los políticos y activistas que conforman la IP entendieron que era el momento propicio para reactivar el movimiento, ya que a su entender es imprescindible que las fuerzas progresistas del mundo se unan para defender y sostener un Estado de bienestar, los derechos laborales y la cooperación entre países, además de consolidar un mundo más democrático, igualitario, ecologista, pacífico y en el que prime la economía colaborativa, de acuerdo a lo que consignó el diario madrileño El País.

La novel organización se financiará exclusivamente con aportes individuales de sus miembros –cualquiera que lo desee puede inscribirse en el sitio web de la entidad– y donaciones. Además de las personalidades ya mencionadas, integran el consejo, entre otros, el lingüista estadounidense Noam Chomsky, la periodista canadiense Naomi Klein, el ex candidato presidencial brasileño por el Partido de los Trabajadores Fernando Haddad, el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa, el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, el ex canciller brasileño Celso Amorim, la diplomática argentina Alicia Castro, el turco Ertugrul Kürkçü –quien es presidente honorario del Partido Democrático de los Pueblos–, la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, el actor mexicano Gael García Bernal, el filósofo croata Srećko Horvat, el político y activista chileno Giorgio Jackson y la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir.

Precisamente la ciudad de Reikiavik, la capital islandesa, será la sede del primer congreso de la institución, que será organizado por el partido de Jakobsdóttir, el Movimiento Verde de Izquierda, y que se llevará a cabo, si las medidas sanitarias lo permiten, en setiembre. En dicha instancia el consejo de la institución trazará toda la actividad para el año que viene.