En un nuevo aniversario del 25 de mayo, la más significativa de las fechas patrias argentinas, marcada en esta ocasión por el combate a la expansión de la pandemia de covid-19, el presidente argentino, Alberto Fernández, participó en una breve ceremonia oficial realizada en la Quinta de Olivos, en la que se izó la bandera para recordar el 210º aniversario de la Revolución de Mayo y la confirmación del primer gobierno criollo.

Posteriormente, el mandatario publicó un video en el que envió un mensaje a la ciudadanía llamando a la unidad nacional. “La pandemia nos enseñó que nadie se salva solo y que el egoísmo no nos conduce a buen puerto como sociedad”, afirmó el mandatario, según consignó el portal Tiempo Argentino. Además, Fernández destacó en varias ocasiones el carácter solidario de los argentinos y las argentinas: “Quisieron hacernos creer que éramos incapaces de crecer solos y no es verdad, tenemos la condición innata de la solidaridad en nosotros”. También dejó algunas críticas a ciertas consignas del macrismo, como la meritocracia o el hecho de pensar que acceder a créditos internacionales significa una integración al mundo: “Que podamos vivir mejor y desarrollarnos no depende sólo de nuestro mérito, depende también de la oportunidad que tengamos”.

También en la mañana del lunes el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participó en un acto en la Plaza de Mayo, y luego, durante un intercambio con medios de prensa, aseguró que los casos de contagios de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires “se multiplicaron por seis en los últimos 15 días”, lo que significa “un crecimiento muy fuerte”. En sus declaraciones Rodríguez Larreta admitió que “es un tema de enorme preocupación” para las autoridades el “aumento de los contagios, que es muy significativo”.

En este sentido, el portal Infobae informó que este lunes se conformó un comité de crisis entre el gobierno central, el de la provincia de Buenos Aires, los intendentes del conurbano y movimientos sociales, que tendrá como objetivo desplegar y potenciar un amplio operativo de detección de contagios en los barrios carenciados.

La situación ya venía complicada en muchas zonas pobres de la capital, pero el fin de semana, en el marco del plan Detectar, implementado en varias villas de emergencia bonaerenses, se detectaron más de 50 casos de la enfermedad en Villa Azul, un barrio popular que se ubica entre los partidos de Quilmes y Avellaneda, en el sur del conurbano bonaerense, por lo que la provincia decidió aislarlo preventivamente para evitar que el virus continúe circulando en esa zona. La “idea es que todo el barrio se quede en casa”, aseguró el viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.

Pero la fecha patria dio para todo en Buenos Aires, y así fue que durante la tarde unos pocos centenares de personas se reunieron en la Plaza de Mayo para protestar contra la cuarentena impuesta por el gobierno.

La movilización fue promovida en las redes por sectores de derecha y ultraliberales, de acuerdo a lo que informó Página 12.

Algunos participantes de la marcha fueron entrevistados por el canal C5N y expusieron teorías conspiratorias y posturas antivacunas junto a la idea de que “la pandemia es falsa” y que el virus fue “creado por corruptos”.