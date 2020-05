“Estamos analizando qué postura vamos a asumir, y eso va a ocurrir en estos días; luego, convocaremos a las partes para proponer alguna solución y para escucharlas”, dijo este lunes a la diaria el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, con relación a la convocatoria para los Consejos de Salarios.

El impacto en la economía de las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, que en Uruguay causó envíos masivos a seguro de paro y despidos, ha generado gran incertidumbre en el mercado laboral, algo en lo que parecen coincidir el gobierno, las cámaras empresariales y el PIT-CNT.

El ministro aseguró que el Poder Ejecutivo (PE) tiene la voluntad de convocar a la negociación colectiva porque entiende que “esa es la manera de manejar las relaciones laborales”, pero dijo que no se trata de una decisión unilateral del gobierno: “De acuerdo con la ley, lo que corresponde es que haya una resolución del Consejo Superior Tripartito”.

Al día de hoy, la construcción es el único grupo cuyo convenio terminó el 30 de abril. Daniel Diverio, presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), manifestó la semana pasada su preocupación por la falta de un llamado a negociar, pero este lunes Mieres aclaró que se comunicaron con el sindicato para solicitar unas semanas de plazo.

“Hay que analizar la realidad y llegar a un consenso”, aclaró el jerarca, quien además afirmó: “Los vencimientos de los convenios son el 30 de junio, tampoco tenemos que salir corriendo”. También dijo que hay sintonía entre las cámaras y los sindicatos para prorrogar por un año los convenios, ya que en la actualidad no están dadas las condiciones para negociar. De todas formas, anunció que la semana que viene el gobierno va a hacer una propuesta a los trabajadores y empresarios.

Mieres calificó el regreso de los trabajadores a la construcción como algo exitoso “desde el punto de vista sanitario y de la actividad laboral”. “Siempre hay alguna excepción, pero eso es lógico; en tiempos normales también habría obras con problemas, empresariales o comerciales”, añadió.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, reiteró a la diaria que la central propone postergar por un año los convenios vigentes. “No significa quedarse sin convenio”, aclaró.

Pereira coincidió con Mieres en que existe incertidumbre sobre lo que va a pasar con la economía, pero dijo que la otra inquietud es la sanitaria. Como ejemplo señaló que el SUNCA no podría llamar a una asamblea para definir sus reivindicaciones porque convoca a más de 5.000 personas, y eso iría contra las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.

“Cómo se recupera el mercado de trabajo nadie lo sabe. ¿Cuándo empieza a prender sus grandes luces la economía mundial? ¿Cuándo sale Argentina de estas circunstancias? ¿Brasil va a seguir con su política sanitaria? [Si es así] podría llegar a ser una debacle. Hay muchas cosas para analizar, y no son decisiones nacionales solamente”, dijo.

Pereira afirmó que hacer un pronóstico hoy sobre lo que va a pasar “es irresponsable”. “No sabemos ni el tiempo que va a durar la pandemia ni cuál va a ser el resultado final en términos de empleo, desempleo, o empleo informal”, afirmó.

El presidente del PIT-CNT planteó que hay rubros con mucha incertidumbre, como el de los servicios de catering. “¿Cuándo van a volver las fiestas masivas o bailables? Esas personas hoy no están contempladas en el seguro de paro. Es imposible saber cuál es el final de la película. ¿Qué pasa con los que viven de la música, del teatro o del baile? Hay sectores que están en actividad pero no están con toda la actividad. Negociar ahora sería errático”, dijo.

Si bien las cámaras están de acuerdo en correr las negociaciones para más adelante, Pereira dijo que no dieron respuesta sobre la posibilidad de mantener los contenidos de los acuerdos actuales. “Ya estamos perdiendo algo de poder de compra porque la inflación se fue por encima de los guarismos esperados; si, además, no estuviera el contenido, sería una rebaja pura y dura”, afirmó.

“Como en buena parte del mundo, lo que estamos haciendo es ensayo y error. No hay evidencia científica que diga que la curva en Uruguay no se va a disparar. Lo que nos indica la autoridad sanitaria es que lo más razonable es mantener el aislamiento social y que no haya aglomeraciones. Esto para algunos negocios es posible y para otros no. ¿Cómo hace un bar que trabajaba con ocho mesas para hacerlo con dos? A esos hay que tirarles un salvavidas, porque van a tener viabilidad pero en el futuro”, resaltó.

Con relación al acuerdo del SUNCA, dijo que de seguro irán a un convenio puente: “Parto de la base de que los que se reúnan ahora harían convenio ‘puente’, y ¿qué mejor convenio puente que el que ya está escrito?”, concluyó.