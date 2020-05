Mediante un comunicado, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) rechazó las declaraciones del ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, sobre los cometidos de Antel, el futuro de Vera TV y la construcción del Antel Arena.

Entrevistado este martes en Todo pasa, de Océano FM, el ministro adelantó que Vera TV dejará de “comprar o producir contenidos propios porque ese no es su giro”. Si bien la plataforma va a seguir funcionando, para “almacenar, reproducir y distribuir contenido audiovisual”, no se mantendrá la transmisión de contenidos gratuitos, a menos que una empresa pague para transmitirlos. “Cuando las cosas son gratis alguien las paga. Cuando se dice 'el Mundial lo vimos gratis', es que Antel pagó varios millones para que eso pase. Y esos millones de dólares salen de la tarifa de los usuarios. Nosotros entendemos que el objeto de Antel está en su ley orgánica y no es regalarles el Mundial a los ciudadanos”.

También cuestionó la construcción del Antel Arena durante la última administración frenteamplista y dijo que la inversión no es rentable para las telecomunicaciones. “Le cobramos más caro a la ciudadanía la telefonía y las telecomunicaciones para poder tener un estadio en Montevideo. Eso claramente no está en la ley de Antel ni en ningún lado. Con ese tipo de razonamiento se han hecho cosas que no se sostienen. Hay que cuidar a las empresas públicas” .

Para el sindicato, estos dichos “atentan directamente” contra la empresa pública de comunicaciones y acusan al ministro de ser uno de los representantes políticos en el gabinete de las “grandes multinacionales de la comunicación y los dueños de los medios masivos de comunicación, a los cuales se pretende favorecer” con la ley de urgente consideración y el proyecto de ley que deroga la llamada ley de medios.

La semana pasada, luego de que El Observador informara sobre la intención de la cartera de cesar la producción y compra de contenidos por parte de Vera TV, el PIT-CNT rechazó mediante un comunicado el “cambio de rumbo” de las competencias de la empresa pública de telecomunicaciones, porque afectan a un sector en “constante cambio e innovación”, donde internet y la producción de contenidos son el camino que “deben seguir los operadores de telecomunicaciones para avanzar, dinamizar y rentabilizar sus negocios”. Para la central sindical, se atenta “fuertemente contra el patrimonio de todas y todos los uruguayos”, al debilitar el “rol que cumplen las empresas públicas en beneficio de la sociedad”.