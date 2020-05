Mientras el MAS denunciaba y las Fuerzas Armadas reclamaban, el Ejecutivo se mantuvo en silencio, hasta este fin de semana, cuando el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que eran los senadores quienes estaban incumpliendo la Constitución y cometiendo un “grave delito” al no tratar los ascensos. “Solamente tienen que aprobarlos. No tienen que revisar nada, únicamente aprobar”, dijo. “[Si no lo hacen], son factibles a un juicio por incumplimiento de deberes y tiene cárcel. Cuidado con que mañana estén en la cárcel y digan que es persecución política”, agregó.