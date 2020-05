El ex presidente Tabaré Vázquez cuestionó que el gobierno haya mantenido el aumento de tarifas a pesar de la crisis económica y social provocada por la pandemia de covid-19, y sostuvo que el actual gobierno que encabeza el nacionalista Luis Lacalle Pou pudo “bajar el precio del combustible” y “no subir otras tarifas”.

Entrevistado por el programa ADN, de VTV, Vázquez expresó que en este momento del país “la población no está en condiciones de atender una suba de tarifas de las empresas públicas” y lo que tiene que hacer la actual administración es “atender las urgencias primero”. “Después veamos cómo trabajamos en el escenario que se presente para atender la remanencia de esta etapa aguda, pero no parece que el aumento de las tarifas públicas sea lo más urgente”, sostuvo el ex presidente al ser consultado sobre el impacto que podría tener la falta del ajuste de tarifas en las cuentas públicas.

Vázquez también expresó que es necesario que se lleve adelante una “mesa de diálogo nacional” para definir “políticas de Estado” en temas como la posibilidad de crear nuevos impuestos para hacer frente a la situación. El ex mandatario dijo que “se pueden elaborar las mejores leyes con los mejores técnicos, pero si esas leyes no logran consensos políticos y sociales terminan siendo papel muerto en un cajón de escritorio”. “Si hay que llevar adelante impuestos a grandes capitales o a capitales en el exterior, y lo hacemos en consenso entre gobierno y oposición, no va a haber conflictividad”, auguró.

Además, Vázquez dijo que el país debe aceptar los créditos que se le ofrecen para hacer frente a la situación económica, “que el país tiene a disposición producto del solvente manejo de su economía en los últimos años”.

Respecto de la evolución de la pandemia, Vázquez expresó que la curva de casos “está aplanada” y aseguró que él nunca propuso llevar adelante una cuarentena total. “Lo que hablé o intenté decir es que era un mandato hacia aquellos sectores de riesgo, que no tuvieran que salir a trabajar o a hacer distintas actividades obligatoriamente”, explicó.