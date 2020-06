¿Cómo fueron sus primeros momentos en ultratumba?

Muy malos, porque estuve discutiendo un buen rato con el personal administrativo. Cuando les pregunté por qué estaba yo ahí me respondieron que hubo un error, que en realidad tendría que haber muerto Michael Schumacher, pero que ya no podían hacer nada. Fue indignante.

¿Después de eso mejoraron las cosas?

No mucho. Decenas de miles de fanáticos de Batman comenzaron a perseguirme porque no les habían gustado mis películas sobre el personaje.

¿Y luego?

Luego fue peor. Me empezaron a abordar muchas personas que después de ver Línea mortal quisieron experimentar con la muerte y no lograron volver. Le echan la culpa a mi película.

Hablando de Línea mortal, ¿la experiencia del pasaje al más allá fue similar a como aparece en la película?

No, para nada. No hay ninguna luz ni nada por el estilo. Uno simplemente abre los ojos y está en un lugar que no reconoce. Se parece bastante más a una buena borrachera, de hecho.