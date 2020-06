La ex presidenta chilena y actual alta comisaria de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este lunes al gobierno israelí que no anexione territorios palestinos, de acuerdo con el plan que pretende llevar adelante, y resumió la situación expresando: “La anexión es ilegal. Punto”. “Cualquier anexión. Sea el 30% de Cisjordania o un 5%. Insto a Israel a que escuche a sus ex dirigentes y generales, así como a las múltiples voces en todo el mundo que le advierten de no proseguir por este peligroso camino”, manifestó Bachelet en un comunicado recogido por agencias de noticias internacionales. Según expresó la diplomática de 68 años, “cualquier intento de anexionar cualquier parte del territorio palestino ocupado” por Israel en la Guerra de los Seis Días, de 1967, “no sólo dañará seriamente los esfuerzos para alcanzar una paz duradera en la región, sino que es probable que afiance, perpetúe y aumente serias violaciones de derechos humanos que han caracterizado el conflicto durante décadas”.

La medida que el gobierno de Benjamin Neyantahu quiere llevar adelante, para lo que cuenta con el firme apoyo de Washington, enfrenta resistencias aun dentro del Ejecutivo israelí. En ese sentido y de acuerdo a lo que informó el diario Yedioth Ahronoth, se expresó Benny Gantz, el actual ministro de Defensa, quien, en virtud del acuerdo de gobernabilidad al que llegó con el primer ministro, ocupará el cargo en un año y medio. Sin mencionar explícitamente la anexión, afirmó este lunes que actualmente la principal cuestión que tiene que afrontar el país “es la epidemia sanitaria, y la crisis económica y social”. “Antes de cualquier asunto, es necesario permitirle a la gente vivir, mantenerse saludable y obtener su sustento dignamente. Este es el motivo por el cual formamos un gobierno y evitamos una cuarta jornada electoral”, dijo el ex jefe militar, quien no se opone de hecho a la anexión, pero pretende llevarla a cabo en un marco de menos crispación internacional.

“La lucha contra el coronavirus será larga. El número de infectados es preocupante, pero la situación económica y social también lo es”, dijo Gantz a la salida de una reunión de la cúpula de su sector, Kahol Lavan (Azul y Blanco en hebreo). El jerarca afirmó: “Juntos venceremos al coronavirus y también enfrentaremos las consecuencias económicas y sociales de la pandemia”, y aludiendo al tema de la anexión, dijo que lo que no está relacionado con la pandemia “debe esperar a que pase la crisis sanitaria”.

Por su parte, Netanyahu dijo este lunes sobre la anexión que “el asunto no depende de Kahol Lavan”. Con estas palabras hacía referencia a que en el acuerdo de coalición que conformaron el Likud y la coalición que lidera Gantz, ambos sectores tienen poder de veto mutuo sobre las cuestiones gubernamentales, pero la anexión es una excepción, lo que le da al actual primer ministro un mayor poder para obrar en este sentido.