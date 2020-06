La conversación privada entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y el relacionista público Fernando Cristino que se volvió viral el fin de semana empezó a tener repercusiones políticas. Este lunes Argimón dio sus explicaciones en una reunión de coordinadores de bancada de todos los partidos convocada por ella misma, pero estas no conformaron a la oposición.

A las pocas horas de la reunión, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) emitió un comunicado en el que sostuvo que los contenidos del audio “generan una preocupación relevante en el sentido institucional, más allá de aspectos privados, en la medida en que refieren a escuchas telefónicas y extorsiones cotidianas a jerarcas de gobierno”.

La bancada sostuvo que actuó “con cautela” hasta la reunión con Argimón, pero que sus explicaciones fueron “insuficientes”, ya que “están en juego ingredientes fundamentales del funcionamiento democrático en el país y que, por lo tanto, deben ser esclarecidos en su integralidad, a efectos de fortalecer las instituciones que tanto nos enorgullecen, incluyendo las investiduras de la Presidencia y la Vicepresidencia”. Por último, en el comunicado se informa que se “elevará los antecedentes a la Fiscalía, a los efectos pertinentes”.

Al finalizar la jornada, Argimón publicó una carta en la que señaló que, en relación a sus dichos en el audio viral sobre las escuchas telefónicas, “en ningún momento” se refiere a un “sistema institucional” y “mucho menos por fuera de cualquier sistema legal, cosa impensable en una democracia como la nuestra”. “A lo que sí me refiero es a las múltiples llamadas y mensajes grabados que al finalizar cada una de mis jornadas laborales escucho sola o con integrantes de mi equipo”, indicó. Por último, sostuvo que, en relación a los mensajes y las llamadas de Cristino, “con intenciones poco claras”, está estudiando “la presentación de las acciones que por derecho pudieran corresponder”.

A todo esto, el titular del Ministerio del Interior, Jorge Larrañaga, fue consultado en una rueda de prensa por las supuestas escuchas telefónicas. Contestó que “las únicas escuchas que hay son las dispuestas por la Justicia” y que “todo lo que se diga contrario a eso parte de una situación que no es real”. “Lo quiero desmentir de forma tajante. No quiero hablar de lo que dijo la vicepresidenta porque no sé en qué entorno lo dijo. Quiero darles la garantía a los uruguayos de que no hay escuchas ilegales en Uruguay”, enfatizó.

“Bastante escandaloso”

A su vez, los ediles del FA de Maldonado este martes harán un pedido de informe sobre “todas las actuaciones que están relacionadas con este asunto”, señaló a la diaria Joaquín Garlo. El edil dijo que el pedido es para tener “la mayor información, lo más fidedigna posible”, a efectos de hacer “el contralor correspondiente”.

Además, Garlo sostuvo que le “preocupa” que en el audio viral Argimón diga “que puede hablar con alguien para acelerar una actuación administrativa como la efectivización de un pago”. “Si bien no queda del todo claro, parece una violación de la autonomía de los gobiernos departamentales”, sostuvo.

El edil también mostró su preocupación por la factura de casi 85.000 dólares que pagó la Intendencia de Maldonado (IDM), para la realización del evento Pantene Fashion Show, que se hizo el 28 de diciembre de 2017 en Punta del Este y fue conducido y organizado por Cristino. Garlo preguntó por qué la comuna de Maldonado “pagó facturas a particulares por un evento que no organizó”. “85.000 dólares es muchísimo dinero para un evento que no era de la IDM sino de una marca. ¿Por qué Pantene no pagó todo? Eso va a ser el objeto del pedido de informes que presentaremos hoy”, finalizó.

A todo esto, Enrique Antía, intendente de Maldonado, dijo en una entrevista con FM Gente que a partir del audio viral “se armó un teleteatro bien al estilo porteño, sensacionalista”, y que a Cristino no lo conoce. Sabe, no obstante, que es una persona que hace eventos, “algunos buenos y otros malos, algunos con permiso y otros sin permiso”, que es “bastante escandaloso” y “ha tenido algunos conflictos” con la IDM. Sobre el evento de diciembre de 2017, el jerarca dijo que en realidad “no se le pagó ni un peso” a Cristino, sino a diez empresas que eran parte del “apoyo logístico de un evento importante para el turismo”.

En tanto, este lunes el Directorio del Partido Nacional analizó el audio. Su presidente, Pablo Iturralde, dijo a la prensa que “nadie está a salvo de que le graben una conversación” y que no ve “nada raro dentro de ese tema”, por lo tanto, no le pareció “que correspondiera hacer ninguna cuestión especial”, ya que “no hay una amenaza, en lo más mínimo”.

Cristino en Fiscalía

En tanto, el relacionista público declaró este lunes por la mañana ante la fiscal de Flagrancia de 15º turno, Silvia Porteiro, a raíz de la denuncia por amenazas que había presentado la semana pasada en la seccional 10ª.

En el marco de esta investigación, según pudo saber la diaria, la Policía decidió sumar el audio con Argimón que se viralizó a finales de la semana pasada. Este lunes Porteiro le hizo escuchar este audio a Cristino para que reconociera su voz.

El miércoles 17, Cristino había subido un video a su cuenta de Instagram, en el que contaba que había recibido dos llamadas telefónicas con amenazas. Según su versión, cuando atendió la última comunicación, hace dos semanas, escuchó una “voz distorsionada” que le dijo: “Cerrá el pico o te volamos la cabeza”.