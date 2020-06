El presidente brasileño Jair Bolsonaro designó este jueves a Carlos Alberto Decotelli da Silva, como nuevo ministro de Educación.

Decotelli, de 67 años, es economista y profesor, además de ex integrante de la Marina. Llegó al cargo para remplazar a Abraham Weintraub, quien estaba siendo investigado por la Justicia por haber insultado a los integrantes del Supremo Tribunal Federal y quien, la semana pasada, fue destituido por Bolsonaro y huyó hacia Estados Unidos.

El nuevo ministro, el primer negro que integra el gabinete de Bolsonaro, es bien considerado por los militares y llegó al cargo con un tono conciliador, bien distinto del perfil agresivo y grosero de su antecesor, quien estaba centrado en una gestión ideológica de la cartera, influenciado por el pensamiento de Olavo de Carvalho, un intelectual de extrema derecha que tiene mucha incidencia sobre ciertos sectores no militares del bolsonarismo.

Por el contrario, Decotelli, durante una entrevista con CNN Brasil realizada poco después de su designación, reafirmó su perfil técnico, alejándose así de Weintraub.

“Soy un gestor de finanzas y administración. El presidente me dijo que aplique la ciencia y la integración, para poder generar las mejores políticas públicas para la educación en Brasil. No tengo competencia para hacer ninguna adecuación ideológica”, afirmó el novel ministro, que entre febrero y agosto del año pasado se desempeñó como director del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE).

Al frente de esta repartición del Estado, que básicamente se encarga de la mayoría de las acciones y programas relacionados con la educación básica en el país, Decotelli tuvo una actuación poco destacada, criticada por sectores de la sociedad civil vinculados al ámbito educativo.

Según informó Folha de São Paulo, Decotelli llegó al Ministerio de Educación con el aval de la cúpula militar y su nombre fue sugerido por jerarcas castrenses con influencia en el Palacio de Planalto.

De acuerdo al medio paulista, el almirante Flavio Rocha, Secretario de Asuntos Estratégicos, jugó un rol decisivo para la nominación de Decotelli al frente de la cartera.

El nuevo ministro, además, es considerado como alguien muy cercano a Bolsonaro. En ese sentido integrantes del gobierno resaltaron la lealtad que Decotelli siempre tuvo para con el mandatario, aun cuando el presidente decidió removerlo de la dirección del FNDE y en las horas más bajas de la actual administración, por ejemplo, en el momento que dejó su cargo como ministro de Justicia y Seguridad Pública el ex juez Sérgio Moro.