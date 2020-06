Comenzó esta tarde la interpelación de los ministros de Transporte y Obras Públicas; Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería, y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la Cámara de Diputados. El primero en tomar la palabra fue el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, que fue muy crítico con la postura del actual Poder Ejecutivo.

Entre otras cosas, dijo que la decisión de levantar la cuarentena en la industria de la construcción se tomó un día después de la reunión que mantuvo el presidente Luis Lacalle Pou con los ejecutivos de UPM

Lust relató que cuando los opositores a la planta de UPM se reunieron con Lacalle Pou (“que tuvo un gran gesto”), todo el mundo lo supo porque se realizó una conferencia de prensa. Sin embargo, según contó, un día después de ese encuentro el presidente Lacalle Pou recibió a los ejecutivos de UPM, pero no se conocieron los detalles del encuentro y no hubo

“Pero al otro día de la reunión con los ejecutivos de UPM, Lacalle Pou decidió levantar la cuarentena de la construcción para que UPM empiece a trabajar. Esto no es un ataque al presidente, es un hecho de la realidad”, manifestó Lust.

En otro pasaje, Lust dijo que el contrato “no es ROU-UPM, sino UPM-UPM”, entre otras cosas porque los ministerios tomaron la decisión de avanzar sin los informes jurídicos correspondientes y el gobierno anterior no respondió correctamente las solicitudes de los parlamentarios de la entonces oposición.

La resolución para llegar a este debate parlamentario se dio este martes tras un tenso debate, con acusaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición

Lo que parecía ser una sesión de la Cámara de Diputados sin mayores sobresaltos para votar la interpelación de cuatro ministros por el contrato entre UPM y el gobierno terminó siendo un interminable debate que enfrentó a legisladores del Partido Nacional (PN) con sus pares del Frente Amplio (FA).

La media hora previa ya empezó picante, luego de que el presidente de la Cámara, Martín Lema, interrumpiera a la diputada del FA Verónica Matto en el uso de la palabra por considerar que violaba el reglamento interno del cuerpo con sus dichos. Primero, la legisladora se quejó de que “la voz de las parlamentarias no es escuchada en este recinto”, y como ejemplo de ello se refirió a que segundos antes había tenido que pedir que se la amparara en el uso de la palabra por los ruidos de sus compañeros. En ese momento Lema la interrumpió y le advirtió que hacía “referencias que no tienen lugar” y que evitase “cualquier tipo de expresión hiriente”.

Matto prosiguió y le preguntó a “los varones cómo se sienten cuando sus pares ejercen violencia física y sexual”. Entonces Lema le quitó la palabra, aplicando el artículo 73 del reglamento: “Si un orador falta al orden incurriendo en personalismos, expresiones hirientes o indecorosas, el presidente por sí o a través de cualquier representante, lo llamará el orden”. El tema derivó en una moción para que la diputada frenteamplista Cecilia Cairo expusiera en la próxima sesión ordinaria sobre violencia de género, que fue aprobada por unanimidad.

Cuando comenzó la sesión, el llamado a sala de los ministros de Transporte y Obras Públicas; Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería, y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente fue apoyado por unanimidad, pero luego de un cuarto intermedio el PN presentó una moción de “urgencia” que implicaba que todos los ministros asistieran automáticamente a la sala una vez votado el llamado, lo que no fue aceptado por el FA. Como la moción requiere mayorías especiales de dos tercios de los votos, no alcanzó a ser aprobada.

El coordinador de bancada del PN, Juan Martín Rodríguez, argumentó que es necesario “dar respuestas inmediatas” a la convocatoria, que fue impulsada por el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust. “La transparencia y el manejo de los fondos públicos es central”, argumentó. Luego se lamentó de que no se tuvieran las mayorías necesarias y que no se pueda decir “que esta cámara está a la altura de las circunstancias”. “Cuando llegue el momento de hablar de la transparencia habrá que recordar este hecho. Es bravo no votar la venida de los ministros a sala”, expresó.

En respuesta, el diputado frenteamplista Gerardo Núñez dijo que la bancada de la oposición se enteró de la moción por un tuit de un medio de comunicación, y que en ese contexto “exige lo que hizo cuando fue gobierno: transparencia y honestidad”. “¿Alguien puede pensar que surgió de la nada sin haberlo coordinado con los ministros para que vinieran hoy? Yo lo pongo en duda”, respondió. El debate siguió con acusaciones cruzadas entre la bancada del FA de un lado y casi exclusivamente la del PN del otro, hasta que tras un cuarto intermedio se llegó a una nueva propuesta: que los ministros serán interpelados este miércoles a las 15.00, pedido al que accedió la oposición.

La diputada del FA Cecilia Bottino fue uno de los dos votos en contra de la sesión, porque la interpelación en los hechos pospone la intervención de Cairo sobre violencia de género. Según dijo, la “verdadera urgencia pasa por conocer cuáles son las medidas de protección para mujeres y niños” víctimas de violencia.

Una vez finalizado el plenario, el diputado colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que se trató de una sesión “bochornosa”, y consideró que “no es razonable” que el PN haya criticado a los legisladores del FA por falta de transparencia. “Exigían prepararse para analizar el tema, pero todo derivó en un debate absolutamente innecesario”, consideró.