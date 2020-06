La directora territorial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Florida, Mirna Guadalupe, dijo el viernes, en una conferencia de prensa, que “es tétrico”, “horrible” y “malo” que la gente esté en situación de calle, salvo “que no moleste”. Las declaraciones de la directora generaron rechazo en la oposición mientras que las actuales autoridades del ministerio prefirieron no hacer comentarios al respecto.

En diálogo con la prensa, Guadalupe sostuvo que “[hay un hombre] que está en Mendoza Chico, en medio del campo”, que “no molesta a nadie y está bien”, pero “hay otras personas que están drogadas y son peligrosas para la sociedad”. Para la directora, en el caso de esas personas con consumo problemático de drogas “no está bien que estén de noche en la calle” y deberían generarse mecanismos legales para tomar “medidas urgentes” al respecto. Además, aclaró que no conoce ni espera las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior en coordinación con el Mides, sino que insistió en la necesidad de leyes en la materia.

El director de la División de Programas para Personas en Situación de Calle del Mides, Gabriel Cunha, se limitó a decir que ha crecido la “capacidad de atención” del ministerio a este tipo de población, y sostuvo que no le corresponde “hablar de las declaraciones de otra directora del Mides”. “Hay que consultarle a ella”, expresó.

Por su parte, Micaela Melgar, ex directora del programa, opinó que Guadalupe tiene una idea “muy errada” de por qué las personas están en situación de calle y además “vincula el concepto de peligrosidad con el concepto de pobreza”. Según dijo, Guadalupe presentó “como una dicotomía entre el buen pobre y el mal pobre: el que no molesta a la sociedad porque está escondido, no se ve y no genera conflictos de convivencia, y el mal pobre, que sería el que usa drogas y transita por la ciudad”. Según dijo, los planteos de la directora son “tremendamente clasistas” y no tienen en cuenta las “múltiples, graves desventajas y los daños que ha tenido en la trayectoria de vida una persona que termina en calle”. “No es cierto que las personas en situación de calle sean peligrosas para la sociedad y no es cierto que todas las personas que usan drogas generen algún daño al resto”, aseguró.

A las críticas se sumaron las de la senadora frenteamplista Carolina Cosse, que dijo estar preocupada porque una autoridad del Mides en el interior “tenga estos conceptos y se exprese de esta manera”. En una misma línea, el diputado del FA Gonzalo Civila (Partido Socialista) dijo a la diaria que los dichos de Guadalupe expresan “de forma brutal” lo que una parte de la sociedad “piensa y siente” respecto del problema de las personas en situación de calle, y “desnuda una mirada que lamentablemente tiene una incidencia relevante dentro del gobierno”. Para Civila esta mirada prioriza “la intervención policial respecto de la intervención social: lo importante es 'sacar' a las personas y después vemos qué hacemos”.