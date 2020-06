El anuncio realizado por la presidenta de facto boliviana, Jeanine Áñez, de que promulgará la ley para que pueda haber elecciones en su país el 6 de setiembre, generó todo tipo de reacciones en el ambiente político de la nación andina.

Días después de anuncios contradictorios, de que primero aceptara la decisión y luego diera a entender que no lo haría, en la noche del domingo Áñez anunció que, luego de ser “presionada”, decidió promulgar la ley que fija los comicios, sancionada el 9 de junio por la Cámara de Senadores, donde la mayoría la tiene el Movimiento Al Socialismo (MAS), sector político liderado por el ex presidente Evo Morales. De acuerdo a lo que informó el diario paceño La Razón, Áñez señaló en un discurso por cadena nacional que iba a firmar la ley que fijaba las elecciones, pero además quiso aclarar tres cuestiones.

En primer lugar dijo que nunca tuvo intenciones de perpetuarse en el poder; luego expresó que el gobierno colaborará para que las elecciones sean ordenadas y con el menor riesgo de contagio posible, teniendo en cuenta la pandemia de coronavirus, pero, tal como había hecho anteriormente, le pidió “al señor Evo Morales, al señor Luis Arce Catacora [candidato presidencial del MAS] y al señor Carlos Mesa, que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia que haya elecciones en plena pandemia”. En tercer lugar, tras declarar que en “los hogares no están pensando en elecciones ni en política ni en campañas”, sino en “la falta de ingresos, por la falta de trabajo y la falta de empleo”, realizó un llamado a la unidad y pidió “que entre todos hagamos de esta elección la oportunidad para unirnos y avanzar”.

El anuncio de la presidenta de facto generó muchas reacciones. El ex presidente Evo Morales, quien desde diciembre del año pasado está exiliado en Buenos Aires, escribió en su cuenta de Twitter que “con fecha fijada, corresponde ahora a los órganos del Estado garantizar elecciones limpias y transparentes, preservando la salud y el derecho a una participación sin persecuciones políticas”.

Por su parte, Mesa, líder del sector Comunidad Ciudadana, quien salió segundo en las cuestionadas elecciones realizadas en octubre del año pasado, le recordó a Áñez que la promulgación de la ley de elecciones y las soluciones a la crisis sanitaria son su responsabilidad, ya que ella no es una mera “espectadora”.

“La presidenta tiene que entender algo muy claro: cuando alguien, como presidente, asume una responsabilidad, promulgándola, esa responsabilidad es absoluta. La presidenta no puede decir ‘promulgo la ley, pero no me hago responsable de esa promulgación’; eso no tiene ningún sentido, ninguna coherencia que pueda ser sostenible. La responsabilidad del proceso del 6 de setiembre es de los poderes del Estado, no de los candidatos ni de los ciudadanos; es de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral”, remarcó Mesa en una entrevista con la red televisiva Uno.

Por su parte, Luis Fernando Camacho, líder cívico de Santa Cruz de la Sierra y uno de los principales instigadores durante la crisis política que devino en el derrocamiento de Evo Morales, atacó también a la mandataria, pero por la derecha.

Camacho, que se opone a la realización de elecciones en virtud de la pandemia ‒y presumiblemente también porque, de acuerdo a las encuestas, su sueño de ser presidente parece ser muy lejano‒, publicó en sus redes sociales, dirigiéndose a Áñez, que “además de irresponsable, es usted cobarde al querer deslindar su responsabilidad y enviar un mensaje electoral al tiempo de anunciar la promulgación de la ley que nos obligará a todos a elegir entre votar o morir. No sólo son responsables Luis Arce, Evo Morales y Carlos Mesa del suicidio masivo al que nos están obligando, es culpable usted también”.

Mientras tanto, en la mañana del lunes, pocas horas después de la promulgación de la ley, el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, expresó que “posiblemente no podamos ni ir a las urnas” en setiembre debido a la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

“Posiblemente no podamos ni ir a las urnas. ¿Por qué no vemos lo que está ocurriendo en Perú o en Chile? Yo creo que la agenda tiene que marcarla la epidemia. En la medida en que hagamos algo contra la epidemia, que tratemos de controlarla, de evitar más propagación, de evitar muertes, podemos decir ‘ahora hagamos esto’”, expresó Prieto en una entrevista en el canal Unitel.