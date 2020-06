El juez federal Federico Villena dispuso el allanamiento de la casa en la que vive Darío Nieto, un abogado que fue secretario de Mauricio Macri durante su mandato.

De acuerdo a las declaraciones realizadas ante el juez por varios imputados en el caso, Nieto fue nombrado en varias ocasiones como uno de los posibles autores de las directivas para las maniobras de espionaje ilegal durante el macrismo a cargo de la Agencia Federal de Investigación.

Fuentes judiciales citadas por la agencia de noticias Télam, señalaron a Nieto como la persona que intermediaba entre el ex presidente Macri y la ex directora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, quien de acuerdo a las investigaciones recibió al menos una docena de veces en la Casa Rosada a los espías acusados de hacer espionaje ilegal sobre ex funcionarios, sindicalistas y periodistas, entre otros actores sociales.

En el allanamiento de la vivienda de Nieto, ubicada en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, el juez Villena ordenó secuestrar computadoras, teléfonos celulares, pendrives y notebooks, además de documentos y libretas que pudieran aportar información a la investigación.