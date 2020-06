La jueza de Crimen Organizado María Elena Maynard rechazó este lunes el pedido de extradición de la contadora Maya Cikurel, pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. El fiscal del caso, Ricardo Lackner, dispone ahora de 15 días para analizar si apela o no la decisión de la jueza.

A la salida de la audiencia, el fiscal explicó que la jueza entendió que la solicitud no era legítima, dado que debía vehiculizarse por medio del Poder Judicial y no de la Fiscalía General de la Nación. El abogado defensor, Gonzalo Fernández, argumentó que no era legítimo el pedido y, a juicio del fiscal, presentó un argumento “formal”, ya que si se toma en cuenta “el sentido literal del tratado”, la extradición debería ser “cursada por autoridad judicial”. Según explicó Lackner, Maynard “interpretó en sentido estricto lo de 'autoridades judiciales'”.

El fiscal no adelantó cuál será su accionar, pero dijo que lo hará en coordinación con la fiscalía panameña. También cuestionó que se interprete el tratado en el sentido estricto, porque “siempre la negativa de cooperación cuando no está fundada en razones como que detrás haya una grave violación a derechos humanos o falta de garantías es una mala señal”, señaló.

La fiscalía de Panamá había solicitado la extradición de la contadora por estar presuntamente implicada en la red delictiva de la constructora brasileña Odebrecht. Cikurel figuraba asociada a la offshore Arcadex Corporation, registrada en Belice, donde la constructora depositaba millones de dólares para coimas a gobernantes o políticos.