La ex mandataria y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno”.

“La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno, y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes”, aseguró la vicepresidenta en un video que publicó en sus redes sociales mientras se dirigía desde su domicilio en Buenos Aires al juzgado de Lomas de Zamora, zona situada en el sur del conurbano bonaerense, donde se presentó este lunes ante el juez Federico Villena, de acuerdo a lo que informó la agencia de noticias Télam.

La vicepresidenta fue citada a declarar en el marco de la causa iniciada por las escuchas ilegales realizadas por la AFI durante el período macrista, en el cual, según la denuncia, se habría espiado a cientos de periodistas, dirigentes de la oposición y del propio gobierno de ese entonces, además de religiosos y personalidades de la sociedad civil. Además, la vicepresidenta de 67 años de edad cuestionó la actuación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por no intervenir cuando se difundieron masivamente en medios argentinos conversaciones privadas suyas con Oscar Parrilli, actual senador por el Frente de Todos, quien se desempeñó como director de la AFI durante la presidencia de Fernández, que concluyó en diciembre de 2015.

“Si hubiesen sancionado responsables es probable que esta causa no hubiese existido”, afirmó Fernández en un video que grabó cuando iba desde su casa hacia el juzgado. En el documento que subió a sus redes sociales la mandataria recordó que “a diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era [el fallecido juez Claudio] Bonadio en Comodoro Py, en causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto”.

“¿Qué cosa, no? En aquellas oportunidades llegaron a ser dos motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo mi desplazamiento por la ciudad. Es raro que no me sigan, porque la causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo”, afirmó.