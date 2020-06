A pedido del Ministerio del Interior (MI), este jueves de tarde los principales jerarcas de esa cartera comparecieron ante la Comisión Especial Bicameral de Seguimiento de la Situación Carcelaria, en el edificio anexo del Parlamento. Al terminar la reunión, Jorge Larrañaga, titular del MI, dijo en conferencia de prensa que presentaron una “auditoría visual” del estado de situación del sistema carcelario de Uruguay y también su plan para revertir sus dificultades.

“Hoy tenemos un sistema carcelario con enormes falencias, que tiene buena parte de las críticas que el relator de Naciones Unidas hiciera en 2009 y 2014. Hay situaciones edilicias que mucho lamentamos, que condicionan las posibilidades de rehabilitación de la población carcelaria y que rozan, innegablemente, la violación de los derechos humanos”, sostuvo Larrañaga. Acotó que “alguien puede decir” que la visión que llevaron ante la comisión “no tiene la suficiente historia”, pero para él tiene “el suficiente presente, en función de los graves problemas que hay en las cárceles del país”, fundamentalmente en los principales centros de rehabilitación, como el Penal de Libertad y el ex Comcar, entre otros.

El jerarca sostuvo que de los 12.300 presos que hay en la actualidad, 1.900 “duermen en el suelo”, y hay dificultades en la “provisión de agua, de luz y de servicios básicos”. Dijo que esa es la situación que recibió el nuevo gobierno, que la hubiesen querido mostrar “en los primeros 15 días de marzo”, pero por la pandemia de coronavirus recién lo pudieron hacer este jueves. De todos modos, subrayó que para no quedarse sólo con el análisis de la situación también llevaron ante la comisión respuestas a los problemas, englobadas en un plan denominado “dignidad carcelaria”.

Parte de ese plan, señaló, consiste en “construcción edilicia” para recuperar “una parte muy importante” de las cárceles ‒que está “vandalizada”‒, en la posibilidad de que los presos trabajen, en “planes de educación” y en la “participación” del Ministerio de Desarrollo Social. Además, en el marco de la salud, se hará un papanicolaou “a toda la población femenina” que está privada de libertad, que actualmente es de 689 personas.

Por último, Larrañaga fue consultado por las recientes declaraciones de Tabaré Vázquez. El ex presidente señaló en un encuentro virtual por Facebook que luego de casi cuatro meses del nuevo gobierno las cifras de delitos no bajaron, y preguntó si Larrañaga “seguirá pensando que con estos números tiene que dar un paso al costado e irse, y, si no, que lo tiene que sacar el presidente de la República”.

El ministro aseguró que a Vázquez le va a contestar “con hechos”. “Realizar una comparación de alguien que lleva una gestión de tres meses y fracción, acercándose a cuatro, con las responsabilidades que desarrolló la fuerza política que representa durante 15 años realmente no tiene asidero de ninguna naturaleza”, finalizó.