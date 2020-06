El ex presidente Tabaré Vázquez criticó al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, durante un encuentro virtual a través de Facebook de la campaña de Rodolfo Nin Novoa, candidato a la Intendencia de Cerro Largo.

Vázquez recordó que durante su gestión, con Eduardo Bonomi al frente de la cartera responsable de la seguridad, Larrañaga publicó este comentario en Twitter:

El fruto de la gestión del del FA: 414 homicidios en 2018 y 29.904 rapiñas. Un Ministro con un mínimo de vergüenza anuncia estas cifras y se va. Y un Presidente responsable, lo saca. Es colosal el fracaso. Hay que cambiar.

Empezamos a cambiar esto con la reforma #VivirSinMiedo. https://t.co/GQvNlTIZoK — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) March 25, 2019

A continuación, Vázquez recordó la frase de “se terminó el recreo”, lanzada originalmente por Cabildo Abierto pero luego adoptada como propia por los líderes de la coalición multicolor, incluso por el presidente Luis Lacalle Pou, que la usó en apariciones públicas y actos de campaña

El ex presidente recalcó que la coalición multicolor prometió en campaña que “se terminó el recreo” y no “dentro de seis meses se va a terminar el recreo” o “cuando se aprueben los artículos de la LUC [ley de urgente consideración] se terminará el recreo”. “Dijeron 'se terminó el recreo', con una confianza enorme en ellos, como que las herramientas que tenían eran suficientes para que se terminara lo que ellos consideraban que era un recreo”, subrayó.

“La gente en general pensó que era de aplicación inmediata y que rápidamente íbamos a tener resultados”, agregó Vázquez, para luego señalar que al cabo de casi cuatro meses de gobierno las cifras de los delitos no han bajado. Para ejemplificarlo, comparó las cifras de homicidios que, según sus datos fueron 26 y 25 en marzo y abril de 2019 respectivamente y 32 y 26 en los mismos meses de este año.

“Yo me pregunto, con mucho respeto, ¿seguirá el señor ministro del Interior, doctor Larrañaga, pensando que con estos números tiene que dar un paso al costado e irse, y, si no, que lo tiene que sacar el presidente de la República?”, planteó el ex presidente.

Sartori también El ex presidente también se refirió, sin nombrarlo, al senador del Partido Nacional Juan Sartori. Vázquez mencionó que a raíz de la pandemia de coronavirus 100.000 personas perdieron su trabajo, y apuntó: "La coalición de gobierno tiene un senador que prometió en la campaña electoral crear 100.000 puestos de trabajo. Espero, con esperanza, que diga cómo los iba a crear, para que esta gente no pierda el trabajo".

