En la madrugada del sábado la Cámara de Senadores aprobó la ley de urgente consideración (LUC). El proyecto ingresará hoy a la Cámara de Representantes, que tendrá 30 días para tratarla en la comisión y votarla. Hoy se votará la creación de la Comisión Especial que se encargará de estudiar el proyecto de ley. El organismo estará integrado por 21 diputados de todos los partidos con representación en la cámara baja y comenzará a sesionar en la mañana del martes.

Hoy a las 10.00 los diputados de la coalición de gobierno se reunirán en el edificio anexo del Palacio Legislativo para hacer “una puesta a punto” de todo el proceso de la LUC: “la presentación del Ejecutivo, las modificaciones que ha sufrido y sus razones”, contó a la diaria el coordinador de bancada del Partido Nacional (PN), Juan Martín Rodríguez. Además, allí se definirán las pautas para organizar el trabajo para tratar la LUC.

La Comisión Especial estará integrada por ocho diputados del Frente Amplio (FA), seis del PN, dos del Partido Colorado (PC), dos de Cabildo Abierto y los únicos representantes del Partido Independiente (PI), el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y el Partido de la Gente. Rodríguez dijo a la diaria que el presidente del organismo será el nacionalista Alejo Umpiérrez. La agenda no está cerrada, pero, según los diputados consultados por la diaria, durante la tarde del martes recibirán al ministro del interior, Jorge Larrañaga.

La lógica de trabajo en la comisión será la misma que la que funcionó en el Senado, pero los diputados tendrán jornadas más extensas, por disponer de menos días. Rodríguez informó que es posible que incluso sesionen durante todo el fin de semana, reservando los sábados y los domingos para recibir delegaciones de la sociedad civil. Según contó, durante una reunión de coordinación el jueves, los diputados decidieron que la votación en el plenario lleve entre cinco y seis días en la cámara. En el Senado la votación duró tres días.

A pesar de que no hubo un acuerdo explícito entre los partidos de la coalición de gobierno de aprobar sin modificaciones el texto que viene del Senado, el diputado del PN resaltó que este proyecto es producto de un acuerdo “de los cinco partidos de la coalición”, y no sólo de los tres que integran la cámara alta (PN, PC y CA). Por lo tanto, “es muy difícil que este texto tenga modificaciones”. De todas formas, dijo: “Si eventualmente surgen situaciones que deben ser corregidas o modificadas, no nos va a temblar el pulso de hacerlo, porque es para la mejora del proyecto”. Pero aclaró que cualquier cambio sería “muy específico” y surgiría de la consulta a los senadores.

No estamos tan de acuerdo

El diputado del PI, Iván Posada, dijo que la LUC es un proyecto de ley que “refleja los acuerdos a nivel de la coalición” y destacó las modificaciones en educación, el Código del Proceso Penal y la regla fiscal. No obstante, manifestó que su partido tiene diferencias con el texto y hay varios artículos que su fuerza política no va a votar, porque no estaban incluidos en el documento “Compromiso por el país” –suscripto por todos los socios de la coalición– y “no corresponden con la visión que tiene el PI”.

El PI no acompañará el inciso B del primer artículo del proyecto de la LUC, que modifica el artículo 26 del Código Penal y define la figura de la legítima defensa. La norma exime de responsabilidad a quienes actúan en su defensa o en defensa de un tercero en ciertas circunstancias. El inciso que el PI no acompaña plantea la exoneración en caso de “necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño”. Posada informó que su partido tampoco acompañará los artículos 4 y 11, que refieren a las figuras de resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial, respectivamente. Tampoco respalda el artículo 17 del capítulo de las normas del proceso penal, que refiere al principio de oportunidad.

Posada comunicó que tampoco votará el capítulo referido a libertad financiera, “algunos artículos” sobre la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado ni las modificaciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, como el aumento de penas para menores infractores. Pero, si bien no lo votará, dijo que, “en principio”, no propondrá modificaciones, aunque esperará a ver cómo se da la discusión en la Comisión Especial.

En tanto, el diputado del PERI, César Vega, prefirió no adelantar la postura de su partido sobre cuestiones específicas de la LUC, porque aún no había recibido el texto del proyecto aprobado en el Senado: “Sin conocer exactamente cómo quedaron los artículos, sería como discutir en el aire”. Dijo que el PERI actuará “a conciencia” en la votación de cada uno de los artículos de la LUC y que, por la forma en que ha actuado el PERI, “nadie sabe lo que va a hacer”. La excepción a esa regla son los artículos que modifican la forma en que se anexan las tierras al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que Vega no acompañará.

“Una nueva etapa de discusión”

El coordinador de bancada del FA, Gerardo Núñez, dijo que la coalición de izquierda va a “dar continuidad” a la línea que tuvo en el Senado, que también fue seguida por los diputados del partido: “Lo que pretendemos es llevar adelante las modificaciones que presentó el FA en el Senado y fracasaron”. “[El objetivo] es mejorar el proyecto y sacar aquellas cosas que nos parecen negativas para el desarrollo del país”, explicó. A modo de ejemplo, mencionó las normas en materia de seguridad y negociación laboral.

“Para nosotros se abre una nueva etapa de discusión”, expresó Núñez. En cambio, aseguró que el oficialismo toma esta etapa más como un “trámite”, aunque allí existe “entusiasmo” por avanzar en aquellos aspectos que no se pudieron concretar en la cámara alta.